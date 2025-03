ARTIGO

Mais essência e menos aparência

Comece conectando-se com outras mulheres que estão na mesma busca

O mês é convite para celebrar a harmonia interior das mulheres. A paz começa dentro de nós, nos conectando com nossos corações, nossas almas e nossos corpos. Em meio às turbulências do dia a dia, somos capazes de expandir nossas potencialidades e encontrar a paz e a harmonia. “Aparência” é apenas uma casca, uma camada superficial que pode ser mudada; já a “essência” é o que verdadeiramente nos torna únicas e especiais. >

Essência é o brilho que vem de dentro, que ilumina coração e alma. Quando nos libertamos das comparações e julgamentos baseados nas formas que as pessoas nos veem, podemos nos sentir inseguros, ansiosos e infelizes. >

É libertador concentrar nosso foco na essência e não na aparência. Nada contra os infindáveis procedimentos estéticos, mas quem cuida da harmonização interior e autoconhecimento tem outro brilho. Descobre um caminho infinito de crescimento, aprendizado e autoamor. Que nada tem a ver com a aparência. >

Quando nos conectamos com a nossa essência, nos sentimos mais vivas, mais autênticas, em sinergia com quem realmente somos. É como se estivéssemos em casa, no lugar onde podemos ser nós mesmas, sem medo de julgamento ou rejeição. >