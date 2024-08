Nelson Cadena

A arte de falar só

Nos recentes feriados juninos fiz uma descoberta incrível, um achado, compartilho aqui com meus leitores: minha filha fala sozinha. Fiquei em dúvida se tinha ouvido certo, eu estava distante, indaguei se era isso e ela confirmou: “Falo sim, pai, e falo também com Luna”, a cachorrinha. Essa descoberta foi um alívio, minha alma ficou mais leve, pensei logo: ainda bem que o único maluco da família não sou eu.

A vantagem de falar só é que você fala com uma pessoa de sua confiança, que gosta de você, e minha filha me lembrou, nesta profunda reflexão a dois, a gente tem absoluta certeza de que está falando com uma pessoa que lhe ouve, o que não é comum na fala social; seu interlocutor, às vezes, finge que está ouvindo, mas na verdade está focado em outra coisa. Situação corrente em certas reuniões, um fala e o grupo escuta, ou finge que escuta. A maioria, celular na mão, checa mensagens.

Já perdi a conta de quando e em que circunstâncias comecei a falar sozinho, refletindo aqui, deve ter sido na primeira infância. Na adolescência menos provável, adulto com certeza e esse salutar hábito foi incrementado com o surgimento das redes sociais - o espaço virtual do eu sozinho. Nunca postei foto preparando ovo frito, nem representei o papel de bebo todas, dentre outras variáveis do falo sozinho aqui. Mas postei outras besteiras de interesse próprio, sem relevância para os seguidores, falei sozinho. Fazer o quê?