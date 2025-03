ARTIGO

Novos talentos por uma indústria forte

Na Bahia, a tarefa de congregar e promover esta colaboração cabe ao Conselho Fieb Jovem

N Nicole Cairo

Publicado em 17 de março de 2025 às 05:00

Estamos diante de um momento estratégico e de grandes transformações na indústria. Temos o desafio de promover avanços no setor industrial em um contexto mediado pelo uso cada vez mais amplificado da inteligência artificial e pela inovação constante. >

Responsável, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria, por 24,7% do Produto Interno Bruto (PIB), 68,7% das exportações, 66,8% dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento e 21% dos empregos formais gerados no país, a indústria tem papel estratégico ao contribuir para o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável do país.>

Estamos falando de um setor marcado pela diversidade de empresas, pessoas e ideias que, mesmo após anos desafiadores, continua se reinventando, impulsionado pela inovação, tecnologia e sustentabilidade. >

Neste contexto, a necessidade de líderes capazes de conduzir mudanças, colaborar e inovar reforça a importância da formação de novos talentos industriais como fundamental para o futuro do setor. Temos então o desafio de formação de novos talentos e líderes, aos quais caberá desenvolver a capacidade de liderar mudanças.>

Na Bahia, a tarefa de congregar e promover esta colaboração, no âmbito do associativismo industrial, cabe ao Conselho Fieb Jovem, da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), formada por representantes internos e externos da Federação. O papel do CFJ é estimular jovens a empreender no setor industrial e aproximá-los das entidades representativas, como as do Sistema Fieb, visando à defesa dos seus interesses.>

Uma amostra do trabalho desenvolvido pelo conselho em parceria com a Fieb e suas entidades ficou evidenciado no V Encontro Nacional dos Jovens Industriais, ocorrido no final de 2024, em Salvador. O evento reuniu 180 jovens líderes industriais de todo o Brasil para troca de experiências, discussão de temas atuais e engajamento na indústria competitiva e associativista. Vimos ali a força da juventude empresarial e o compromisso na construção do futuro promissor para a indústria e o Brasil. >

O futuro marcado por investimentos em inteligência artificial, desenvolvimento sustentável e internacionalização delineiam uma nova era de oportunidades com aumento da competitividade global, criação de empregos qualificados e melhoria da eficiência produtiva. >

E para superar os desafios trazidos por esses novos cenários, a indústria brasileira deve investir em pesquisa, fomentar parcerias público-privadas, desenvolver programas de capacitação e implementar práticas sustentáveis. Com essas estratégias e o espírito inovador das jovens lideranças industriais, o setor consolidará seu papel como motor do crescimento econômico e desenvolvimento sustentável do país, construindo um Brasil mais próspero. >