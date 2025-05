COLUNA DO MARROM

O documentário 'Madeleine à Paris' da diretora Liliane Mutti, em exibição inédita, hoje, no Canal Brasil

Dirigido por Liliane Mutti obra retrata a vida do baiano Roberto Chaves, conhecido como Robertinho,

Osmar Marrom Martins

Publicado em 15 de maio de 2025 às 10:40

Robertinho Chaves Crédito: Divulgação

O Canal Brasil exibe pela primeira vez, hoje às 20h30, o documentário "Madeleine à Paris", de Liliane Mutti. A obra retrata a vida do baiano Roberto Chaves, conhecido como Robertinho, um multiartista negro, queer e filho de santo que há mais de 30 anos migrou da Bahia para a capital parisiense e hoje divide sua rotina entre dois mundos: o cortejo de lavagem das escadarias da Igreja da Madeleine e as performances como Arlequim em cabarés da noite parisiense. O filme também aborda sua trajetória como dançarino e seus desafios na luta por identidade na diáspora afro-brasileira de Paris. >

A trama se passa entre as cidades de Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo baiano, e Paris, onde, há mais de 20 anos, Roberto reúne quase 60 mil pessoas sob sua liderança durante o ritual de lavagem dos degraus da Igreja da Madeleine, localizada em um bairro sofisticado da capital francesa. Para dar conta da complexidade de seu protagonista, o documentário mostra as dualidades de um artista que transita entre o masculino e o feminino, assim como entre o sagrado e o profano. >

O Bloco Olodum, também conhecido como o Afro do Pelô, promove um ensaio especial no dia 25 de maio, a partir das 14h, na Praça das Artes, no Pelourinho. A apresentação marca a celebração do Dia da África e reforça o compromisso do grupo com o panafricanismo e a valorização da cultura afro-brasileira. O Olodum é um dos grupos musicais do Brasil mais conhecido no mundo. >

Saulo e Tomate são atrações no RP Folia, Curitiba Folia e Folianopolis >

Saulo e Tomate Crédito: Divulgação

O Grupo All de Santa Catarina continua apostando na cena Axé. A prova disso são os três eventos que acontecem em três estados. Dia 27 de setembro acontece em São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto, o RP Folia com Bell Marques, Saulo e Banda EVA. No dia 04 de outubro será a vez do Paraná, com o Curitiba Folia com Xanddy, Tomate e Tony Salles. E termina nos dias 20, 21 e 22 de novembro em Santa Catarina com o Florianópolis que até agora já confirmou as presenças de Durval Lelys, Tomate, Xanddy Harmonia e Saulo. O trio Dorany, Artêmio e Renato aposta na força e no suingue dos ritmos baianos. Além do que Florianópolis, uma das três capitais que ficam numa ilha (as outras são Vitória e São Luis) ser uma cidade muito bonita. >

Bahia é destaque na Europa com Ivete Sangalo, Christina Oiticica e Paulo Coelho >

Ivete Sangalo Crédito: Divulgação

Na próxima semana a Bahia estará em destaque na Europa, precisamente em dois países. Em Portugal, a cantora Ivete Sangalo fará quatro shows na terra de Camões: Dia 22 na Super Bock Arena (Porto), Dia 23 em Viana do Castelo; dia 24 em Lagoa e dia 25 na Meo Arena em Lisboa. E no dia 27 na Suíça, em Genebra, será a vez da estreia da exposição “Dichotomie” que reúne obras de Christina Oiticica o artista indígena TxaTxu Pataxó e do fotógrafo carioca Sergio Zalis, no L’Espace des Arts novo espaço da Fundação criada pelo escritor Paulo Coelho e pela artista plástica Christina Oiticica. O projeto nasceu a partir de uma colaboração entre Christina e TxaTxu, iniciada em 2019 e que percorreu Genebra e a aldeia Porto do Boi, no sul da Bahia. >

Tum Tum Tum >

1 - No dia 28 de maio, Salvador será palco da gravação do novo audiovisual de Kart Love batizado com a frase que resume tudo: “Meu Nome é Kart, Sobrenome Love”. Dois nomes já estão confirmados para fazer dueto com o anfitrião: Pablo e Tarcísio do Acordeom. Esse audiovisual é meu coração em forma de música, comentou Kart Love, que possui uma legião de fãs. >

2 - Seo Fernandes, ex-vocalista da Banda Chica Fé apresenta canções do seu projeto Pássaro Preto na Festa “Vibe Boa”. O evento acontece no dia 16 de maio, sexta-feira, a partir das 22h na The Green House, no Rio Vermelho, organizada pelo produtor Marquinhos Preto. Na mesma noite também se apresentam DJ Telefunksoul e DJ Santz. >