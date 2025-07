OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (16/7); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Áries.

Publicado em 16 de julho de 2025 às 05:00

Sonhamos com não ter freios nem cabrestos, sonhamos com liberdade absoluta, sem a restrição dos recursos materiais, mas com abundância de nutrientes, energia e combustível para fazer o que bem quisermos a qualquer hora. Sim! Sonhamos com a liberdade como algo que nos fará superar a prisão, porque a prisão nós a conhecemos bem, mas a liberdade nos é totalmente desconhecida. >

Liberdade que se conquiste lutando contra as limitações não merece ser chamada de liberdade, porque ela há de ser uma dinâmica positiva, que não dependa das contrariedades para se afirmar. A liberdade está secretamente vinculada ao amor que sejamos capazes de oferecer a todas as pessoas na forma de tolerância, compreensão, aceitação, porque, ou livres seremos todos, ou ninguém nunca desfrutará de liberdade.>

ÁRIES: Tome a iniciativa de colocar ponto final nos assuntos que mais pesem em sua alma, e que possam ser esclarecidos sem grandes complicações. Você precisa de leveza para ingressar num futuro muito novo.>

TOURO: Nenhum de nós é totalmente transparente, em nossa mente circulam pensamentos que provavelmente não compartilharíamos com ninguém. Se pudéssemos ser transparentes, será que as pessoas ainda nos reconheceriam?>

GÊMEOS: As pessoas costumam ser caixinhas de surpresas, e nem sempre do tipo agradável, porque transtornadas como andam se dedicam a compartilhar esse estado de ânimo distorcido, sem nem mesmo perceber que fazem o que fazem.>

CÂNCER: Melhor errar por fazer algo atrapalhado do que errar por esperar aperfeiçoar completamente a ação empreendida. Nesta parte do caminho tome a iniciativa e entre em ação, porque mesmo imperfeita, poderá ser retificada.>

LEÃO: Tome nota das ideias que circulam pela sua mente neste momento, sem se precipitar a colocar em prática nada por enquanto. Este é um momento em que a alma prende a respiração diante das ideias loucas que surgem.>

VIRGEM: As complicações que as pessoas apresentam hão de ser administradas com sabedoria, isto é, com o mínimo de irritação e contrariedade, porque mesmo que compliquem bastante, elas são bastante inconscientes.>

LIBRA: De repente, circula uma energia positiva e prática pela sua alma, e faz sentido você a aproveitar se atrevendo a fazer mais do que normalmente faria. Agora não é um momento normal, agora é um momento energético.>

ESCORPIÃO: Não dá para empreender uma longa viagem de aventura sem as devidas preparações prévias. Enfim, até dá para se lançar loucamente à aventura, mas é certo que, depois, você se arrependerá por não ter se preparado.>

SAGITÁRIO: O espírito de aventura e a vida normal dos relacionamentos próximos nem sempre se sintoniza bem, e agora, por exemplo, sua alma precisa se organizar para dar conta de tudo ao mesmo tempo, aventura e normalidade.>

CAPRICÓRNIO: Sentir-se em casa, à vontade, nem sempre é algo que acontece no próprio território, em alguns casos sua alma consegue se sentir mais à vontade quando é bem recebida pelas pessoas em outros lugares. Aí sim é bom!>

AQUÁRIO: Se tudo na vida se resolvesse através dos assuntos práticos, ninguém sofreria de angústia. A alma humana é profunda e inadvertidamente conectada com correntes de vida muito maiores do que sua capacidade de as entender.>