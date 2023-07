Leia as previsões dos signos para esta terça (4)

Entre a infinitesimal partícula que tua presença representa e as infinitas magnitudes do Universo não há nenhum abismo vazio e perigoso que separe, a distância entre céu e terra se resolve no íntimo do coração humano, pelo quanto, cada um de nós, se atreva a aguentar o tranco de mudar os parâmetros de referência espaciais e temporais.



É certo que a vertigem nos devoraria se, de repente, não tivéssemos o horizonte para nos apoiar ou a força gravitacional para nos servir de referência para saber o que é acima, embaixo ou aos lados, e ficássemos levitando no espaço infinito, esse tranco não aguentaríamos, porque não estamos preparados.