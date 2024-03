MARROM

As Muquiranas e os Encantos da Bahia

Com tema definido para o carnaval de 2025, bloco anuncia datas para a venda das fantasias

Osmar Marrom Martins

Publicado em 28 de março de 2024 às 05:00

Bloco As Muquiranas Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

O Bloco As Muquiranas anuncia para os dias 06 e 07 de abril as vendas, em lote promocional, para o Carnaval 2025. O mais famoso e tradicional Bloco de travestidos do Brasil vai desfilar com o tema “Os Encantos da Bahia”. Que são muitos. Vale lembrar que no próximo ano a cena axé completa 40 anos desde que Luiz Caldas encantou o Brasil com seu Fricote, em parceria com o saudoso Paulinho Camafeu.

Com prefácio de Carlinhos Brown, livro faz um retrato da fé dos brasileiros

“Axé, amor, amém” é o nome do livro que está sendo lançado pelos escritores Claudio Soares e Tuila Jost. Com prefácio do cacique Carlinhos Brown, depoimentos e conteúdos em vídeo de grandes nomes religiosos do país, como Padre Edson Menezes da Silva (Basílica Santuário Senhor do Bonfim, BA), Babalorixá Vilson Caetano (Ilê Oba L'okê, BA), Ialorixá Vó Sinha (Casa Branca, BA) e Yakekerê Solange (Ilê Axé Oxum Opará, SP), que também integram o projeto através QR Codes, com registros autorais. Um retrato da fé do brasileiro, o livro conta com tradução do texto integral para o inglês, possibilitando que outros países tenham acesso à obra. Parodiando o Mestre Gilberto Gil em sua bela música “A Fé não costuma faiar”.

Ilustração do livro Axé, Amor, Amém e seu autores Tuila Jost e Claudio Soares Crédito: Divulgação

Projeto musical une Jota Velloso ao coletivo Recôncavo Experimental

O cantor e compositor J. Velloso se une ao coletivo Recôncavo Experimental no single “Barro nos Pés” que estará disponível em todas as plataformas digitais nesta quinta-feira. A música vem acompanhada de um videoclipe filmado no Quilombo do Kaonge, representando uma região histórica e nos conduz por uma viagem através do tempo, explorando a riqueza da herança cultural que moldou a identidade do povo brasileiro. “Barro nos Pés” é uma colaboração entre J. Velloso, Gustavo Caribé, idealizador do coletivo Recôncavo Experimental, e Mirella Medeiros, diretora do projeto.

J. Velloso e Recôncavo Experimental Crédito: Divulgação/ Mirela Medeiros

Filme baiano na programação do 26º Festival de Cinema Brasileiro de Paris

"Saudade Fez Morada Aqui Dentro", filme baiano dirigido por Haroldo Borges, foi selecionado para a programação do 26º Festival de Cinema Brasileiro de Paris, que está acontecendo na capital francesa. O longa, que já participou da 47ª Mostra de São Paulo, do Festival do Rio e ganhou o Prêmio de Melhor Filme Internacional do Festival de Mar del Plata em 2022, agora está concorrendo na Mostra Competitiva do festival em Paris. A história acompanha a vida de Gabriel, um adolescente do interior da Bahia que é diagnosticado com uma doença que o fará perder a visão.

Filme "Saudade Fez Morada Aqui Dentro" Crédito: Divulção

TUM-TUM-TUM*

1- Definida como uma ode à liberdade feminina a música Em Paz, composta pela Thathi e Jota Velloso foi gravada pela cantora em dueto com Daniela Mercury. Os versos celebram o fim de um relacionamento abusivo, que pode ser compreendido tanto no âmbito privado amoroso como no plano público social. O lançamento acontece amanhã, através do link: https://orcd.co/em-paz.

Thathi e Daniela Crédito: Divulgação

2 - O cantor e compositor, agora também escritor, André Lelys lança seu livro O Reino da Felicidade. Será no dia 12 de abril, às 18h30 no Restaurante 705, localizado em Pituaçu. Além de autografar, ele fará um pocket show. Reserva e informações através do WhatsApp (71) 99280-4770. Andrezinho é gente de fino trato.

André Lelys Crédito: Divulgação

3 - O Instituto Cultural Alvorada Bahia, mais conhecido como Bloco Alvorada, está com inscrições abertas para a 2ª edição do Projeto Redes Alvorada

Até o dia 30 de março e com abertura de aulas em 5 de abril. O projeto é voltado para fortalecer atuação de afroempreendedores, artistas e profissionais negros da economia criativa com o uso das redes sociais como ferramenta de trabalho.