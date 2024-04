MARROM

Baco Exu do Blues: de Salvador para as areias de Copacabana

Cantor é uma das atrações do festival TIM Music Rio, que acontece no dia 25 de maio

Baco Exu do Blues Crédito: divulgação

Depois de Caetanear, com um show histórico de Caetano Veloso no ano passado, o projeto TIM Music Rio, maior festival de música gratuito do Brasil, apresenta na edição 2024, outro baiano: Baco Exu do Blues como uma das atrações do festival. No dia 25 de maio, o rapper, cantor e compositor natural de Salvador, sobe ao palco para levar a representatividade do rap e a produção musical do Nordeste para as praias de Copacabana. O festival, que tem criação e produção da Nova Traço e direção artística de Rafaello Raimundo, acontece em dois fins de semana, nos dias 25 e 26 de maio e 1º e 2 de junho, no Posto 4. Nas duas primeiras edições, passaram pelo palco do TIM Music Rio grandes nomes da música brasileira, reunindo mais de meio milhão de pessoas em Copacabana.

Carnatal 2024 será de 6 a 8 de dezembro

Um dos mais antigos micaretas do Brasil, o Carnatal já confirmou as datas para 2024. O evento acontece de 6 a 8 de dezembro, na capital do Rio Grande do Norte e, como é tradição, deve reunir grandes nomes da cena axé e de outros ritmos. Se não houver mudança, ele deve acontecer no entorno da Arena das Dunas.

A cantora e atriz Nany People Crédito: divulgação

TUM-TUM-TUM*

1 Nany People, um dos maiores ícones do humor no Brasil, vai estrear o seu novo espetáculo em Salvador, Como Salvar Um Casamento, em única apresentação, dia 5 de maio, no Teatro Sesc Casa do Comércio, às 20h. Os ingressos já estão à venda e custam a partir de R$ 55 (meia-entrada). O público ainda poderá adquirir leques exclusivos de Nany People, em diversos modelos, desenvolvidos especialmente para a peça. Vrá!

2 Responsável por levar a primeira festa de Iemanjá à capital francesa, a Associação Odoyá Paris, fundada pelo cantor e compositor baiano Tom da Bahia, realiza a segunda edição da celebração cultural-religiosa na comuna de Saint-Ouen, cerca de seis quilômetros do centro da mundialmente conhecida Cidade Luz. O evento acontecerá no dia 11 de maio, a partir das 11h (horário local) no centro cultural La Serre Wangari, local que vai abrigar a delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

3 O Carnaval de 2025, que vai marcar os 40 anos da axé music, também será importante para o bloco Cheiro que completa 45 anos, pois foi fundado em março de 1980. Seus diretores esperam passar o período dos festejos juninos para estruturar tudo o que vai ser feito até o Verão. Como diz um grande sucesso da banda homônima, hoje comandada por Raquel Tombesi: “Tem cheiro de amor no ar”.

A cantora Joelma Crédito: divulgação

Joelma estreia na Micareta São Paulo, do grupo San

Sonho de consumo dos empresários André Magal e Zé Augusto, finalmente a cantora Joelma, a Rainha do Calypso, estreia numa festa promovida pelo Grupo San. Vai ser no dia 31 de maio na Micareta São Paulo 2024, que acontece na Arena Pinheiros. No mesmo dia também se apresentarão Pedro Sampaio, Claudia Leitte, e DJs. Mas a festa começa dia 30 no mesmo local com Gloria Groove, É O Tchan, Dennis DJ, Solange Almeida, Alinne Rosa e DJs. Todos os artistas se apresentarão no trio elétrico. O folião pode optar pela compra do abadá, que dá direito ao Circuito Total, ou do espaço Popline/Chá da Alice, com acesso ao parque de diversão com vista para os shows no trio, no palco e à festa eletrônica.

