Bahia – Da Fé ao Profano é o enredo da Escola de Samba Mancha Verde de São Paulo para o Carnaval de 2025

O tema, baseado na série-documentário criada pelo produtor baiano Gastão Netto, destaca a riqueza cultural do estado

Osmar Marrom Martins

Publicado em 4 de julho de 2024 às 05:00

Presidente da escola, Paulo Serdan e a logomarca da Mancha Verde Crédito: divulgação

O Grêmio Recreativo e Cultural Escola de Samba Mancha Verde, do primeiro grupo do Carnaval de São Paulo, anunciou o enredo para 2025: Bahia – Da Fé ao Profano. Baseado na série-documentário criada pelo produtor baiano Gastão Netto, Bahia – Da Fé ao Profano destaca a riqueza cultural da Bahia, mesclando tradições religiosas afro-católicas com as celebrações profanas. O anúncio foi feito na terça-feira (2 de julho), Dia da Independência da Bahia, que celebra a resistência e a identidade do povo baiano, valores que a Mancha Verde pretende exaltar em seu desfile. Após o lançamento da logomarca nas redes sociais, a escola promoverá um concurso de desenho para criar uma segunda logomarca, aberto a todos os interessados. Os melhores trabalhos serão premiados, incentivando a participação da comunidade na construção da identidade visual do enredo. A Mancha Verde, originada da torcida organizada Mancha Alvi Verde do Palmeiras, surgiu no ano de 1995 e ficou em 5º lugar no Carnaval de 2024. Mais novidades: @manchacarnaval

Márcio Victor e seu tio, o cantor e compositor Ninha Crédito: divulgação

Márcio Victor e Ninha deram depoimentos para o desfile de moda Brota Arte no Engenho

Inspirada nas manifestações culturais e religiosas presentes no bairro do Engenho Velho de Brotas, o desfile de moda Brota Arte no Engenho, com a coleção criada pelo estilista Cid Brito, vai exibir depoimentos de personalidades que têm ligação com o bairro. Márcio Victor, líder da banda Psirico, e Ninha (ex-Timbalada), que já moraram no local, contaram nos vídeos sobre suas relações com a região, berço de diversos artistas baianos que ganharam projeção nacional. O evento acontece no dia 7 de julho, às 17h30, gratuitamente, no Cine Teatro Solar Boa Vista, com ingressos disponíveis no Sympla (www.sympla.com.br/evento/brota-arte-no-engenho/2517152). Também de lá, o mestre de percussão e compositor Jorjão Bafafé e a assistente de pesquisa da Fundação Pierre Verger (fotógrafo francês que escolheu Salvador para morar e viveu no Engenho Velho de Brotas) e contadora de histórias afro-brasileiras Cici de Oxalá foram ouvidos e gravaram depoimentos.

João Bosco faz show na Pupileira

O cantor e compositor mineiro João Bosco traz a Salvador o show 50 Anos de Sucesso - Solo. O evento, que acontece dia 19, às 21h30 no palco do Cerimonial Rainha Leonor, na Pupileira (Nazaré), faz parte do projeto Noites Culturais, que acontece desde 2013 e tem parte da venda de ingressos revertida para os projetos sociais da instituição. No repertório, Papel Machê, Jade e Corsário.

1 Claudya Costta participa do Festival Fête de Iemanjá em Nice, no sul da França, que começa amanhã. A cantora estará presente no domingo, dia 7. Seu single Em Tuas Marés será a trilha sonora oficial do festival. “As festas populares da Bahia, assim como a Festa de Iemanjá, são momentos de celebração e devoção que carregam uma energia única. Levar um pouco dessa magia para o festival é algo que me enche de orgulho”, diz Claudya Costta.

2 O Maestro Luciano Calazans dá início à turnê que comemora seus 50 anos de neste sábado, dia 6, com direito ao workshop A Vida do Profissional de Música na Prática. O curso será gratuito no Teatro Santo Antônio. Nos dias 11 e 12, a turnê chega pela primeira vez em Praia do Forte. No dia 20 de julho vai para Fortaleza. Salvador recebe o projeto em duas datas: dia 31 de julho, às 20h, Luciano se apresenta na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, e dia 18 de agosto.

Angélica gravou com Gilberto e Flora Gil, Tony Ramos e Zeca Pagodinho Crédito: divulgação

3 A apresentadora e cantora, Angélica gravou com três estrelas para seu programa Angélica: 50 & Tanto, que vai ao ar pelo Canal GNT e Globo Play, no qual ela convida pessoas para conversar e falar de assuntos diversos. Dessa vez ela chamou o cantor e compositor Gilberto Gil, o sambista Zeca Pagodinho e o ator Tony Ramos. O programa só vai ao ar no mês de novembro.

Mostra Armorial 50 faz homenagem a Ariano Suassuna