COLUNA DO MARROM

Bloco Frenesi está de volta ao Carnaval em 2026 com Tatau

A entidade carnavalesca vai desfilar no Circuito Osmar Macêdo (Campo Grande - Avenida)

Osmar Marrom Martins

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 05:00

Tatau Crédito: Divulgação

Mais um tradicional Bloco que estava sem desfilar há muitos anos, retorna ao Carnaval de Salvador em 2026. É o Frenesi que confirmou seu retorno, no domingo no circuito Osmar Macêdo (Campo Grande- Avenida) e terá como atração o cantor e compositor Tatau, que marcou história no Ara Ketu. Para quem não sabe, o Frenesi foi presença marcante na folia baiana nos anos 1990 e teve como atrações Ricardo Chaves e Ademar Andrade que já nos deixou. Eles, inclusive, chegaram a gravar uma música em homenagem ao bloco que fez muito sucesso. Além de agradar aos antigos foliões, a importância dessa volta se dá também pelo fato da escolha do Campo Grande. Valorizando o tradicional espaço. E evitando sobrecarregar ainda mais o circuito Dodô (Barra-Ondina).

Lavagem de Santo Antonio, em Lisboa

De 19 a 21 de setembro acontece a Lavagem de Santo Antonio, em Lisboa. A abertura será no Museu de Santo Antônio, com apresentação do filme documentário Bembé do Mercado – 130 Anos. No segundo dia, tem lançamento do livro

O Menino que Sonhava com Pão de Queijo, de Antonio Cançado. E no terceiro dia, será apresentado o Cortejo pela Paz.

Projeto Oganzada vai comemorar os ogãs dos terreiros

Oganzada Crédito: Divulgação

Para celebrar o dia dos ogãs, homens que cuidam dos cânticos e dos atabaques nos terreiros, acontece no dia 14, na Casa D’Itália, Campo Grande, a partir das 13h, o lançamento Oganzada. O projeto contará com uma feira com empreendedores negros comercializando vestuário, tecidos, bijuterias, artesanato e quitutes com influência africana. Dentro da estrutura da feira, o show Afro Samba com os grupos Benzadeus

(de Brasília), Samba da Barca, PH Mocidade, Samba e Suor e Dan Mocidade vai agitar o público com muito samba e pagode. Já no dia 15, que é o dia dedicado aos ogãs, às 17h, será celebrada uma missa comemorativa na Igreja Nossa Senhora dos Pretos, no Pelourinho. Ingressos para a feira e show na Ticket Maker.

Juliana Ribeiro e Magary Lord vão sambar nos EUA

Juliana Ribeiro Crédito: Divulgação

No dia 14 de setembro, o Indy Jazz Fest 2025, em Indianápolis, EUA, recebe a cantora, compositora e pesquisadora Juliana Ribeiro, acompanhada pelo violonista Márcio Pereira, que traz consigo sua pesquisa acadêmica sobre música preta, incluindo mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Também participam o cantor e compositor Magary Lord e o Rob Dixon Quintet, no icônico Jazz Kitchen. Com certeza, a música baiana estará bem representada com esses artistas.

Tum Tum Tum

1 O grande cantor, compositor e sambista Nelson Rufino vai comemorar seus 83 anos no dia 12 de setembro, a partir das 15h, no Largo Quincas Berro D´Água, no Pelourinho. Para isso, ele vai reunir os amigos Edil Pacheco e Márcia Short no show intitulado Nelson Rufino Convida o Samba da Bahia. O ingresso é 1kg de alimento não perecível.

2 A axé music, que completou 40 anos, está invadido a capital paulista mais uma vez e os grandes responsáveis por essa movimentação são: o apresentador e empresário Betinho e o empresário musical Fábio Ponte. O cantor e compositor Saulo Fernandes se apresenta no dia 28 de setembro, às 16h, na Varanda Estaiada. E em outubro será a vez do cantor Durval Lelys fazendo o ensaio do bloco Me Abraça.