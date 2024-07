BAÚ DO MARROM

De Léo Santana ao Salvador Fest: conheça a história de Marcelo Britto, que comanda grandes eventos em Salvador

Aos 46 anos ele administra o WET, as carreiras de Léo Santana, Timbalada e Parangolé e realiza o badalado Salvador Fest

Publicado em 27 de julho de 2024 às 08:00

Marcelo Britto Crédito: Divulgação

Marcelo Fernandes de Brito é casado e formado em Administração de Empresas. Nos últimos anos, se transformou em um dos mais influentes empresários e produtores da música baiana. Responsável por gerir a carreira de Léo Santana, Parangolé, Timbalada, Kart Love, entre outros, é também realizador - através de sua empresa Salvador Produções - de grandes festas como Salvador Fest e shows de artistas de sucesso como Ludmila e Péricles. Marcelo ainda administra o Wet (Paralela) e tem parceria com a TV Bahia no Festival de Verão.

Em entrevista ao Baú do Marrom, Marcelo falou sobre o cancelamento do Salvador Fest, da investida do governo e prefeituras contratando grandes atrações para festa em praças públicas, da relação com os artistas dos quais ele administra as carreiras e revelou qual a fórmula do sucesso da Salvador Produções.

BAÚ DO MARROM - O cancelamento da edição 2024 do Salvador Fest pegou de surpresa todo o trade do show business baiano. Afinal, trata-se de uma festa de sucesso dentro do calendário de eventos do estado. O que motivou tal decisão?

MARCELO BRITTO - Verdade! Talvez seja a festa com maior expectativa entre o público baiano e do Nordeste! A notícia de não realizar neste ano não foi muito bem aceita pelo o público e nós imaginávamos isso. Mas faz parte. A decisão foi tomada em cima de planejamento. Precisamos estudar melhor o evento. Público, local, tarde de atrações, tudo! Então pensamos: por que não parar, analisar e voltar com tudo? Acho que acertamos na decisão.

BM - A investida do governo e das prefeituras na contratação de grandes atrações para se apresentarem em praça e espaços públicos, para o povo, retraiu bastante o mercado das produtoras. Qual sua opinião sobre essa nova realidade?

MB - Mudanças! A vida é assim! Já estamos em 2024 e o modelo de negócio, como qualquer um, se modula, se atualiza e faz parte. Essa questão pública não é diferente! Temos agora vários eventos, não só o Festival da Virada como também o São João que fazem. Grandes festivais de graça para o público e, consequentemente, os artistas se apresentando de graça, tornam mais difícil a venda de tickets. As produtoras também precisam se atualizar e entender o mercado. É o que a Salvador Produções está fazendo. Buscando novidades e planejando com mais eficiência.

BM - A Salvador Produções, da qual você é sócio, é considerada se não a maior, uma das três maiores em atividade no mercado. Como foi que a empresa chegou a esse status?

MB - Olha só, nada se conquista sem trabalho. Confesso que tenho uma equipe muito competente. Acho que isso é uma grande qualidade da empresa. Além disso, somos muito antenados com as tendências do mercado. Não só o digital, mas também a presença nos grandes festivais no Brasil e mundo a fora, trazendo essa percepção para o público baiano.

BM – Qual o calendário anual de eventos da Salvador Produções? E quantos profissionais fazem parte do seu staff?

BM - Temos mais de 30 shows no ano. Fazemos a maioria dos grandes festivais e de médio e pequeno porte também. Para isso, temos uma equipe de mais de 20 pessoas só voltada para o setor de eventos. Falamos de administrativo, financeiro, marketing, produção, mídia…. tudo que é necessário para realizar bem os eventos.

BM - Além de produzir eventos - alguns em parceria com outras produtoras, a exemplo do festival de Verão com a Rede Bahia - a Salvador também cuida da carreira de alguns artistas e administra o Wet. Quais são as atribuições da produtora?

MB - Costumo falar que temos dois braços no grupo da Salvador. Eventos - com uma equipe exclusiva e dedicada, onde se encaixa a casa de shows Wet Eventos (espaço para 30 mil pessoas e uma tenda climatizada para 6 mil pessoas), BoraTickets (vendas de ingressos com loja no Shopping da Bahia) e Salvador Bar (empresa voltada para atendimento de bares nos eventos). Promomídia - painéis de led (outdoor), portal de notícias (Salvador Entretenimento) e bandas (Léo Santana, Parangolé, Timbalada, Vina Calmon, Kart Love, Renanzinho CBX e Wilsinho). Todos esses com setores diferentes de marketing, administrativo, digital, assessoria, logística etc. Então é isso, pensamos no 360 para poder potencializar nossos negócios e conseguir melhores resultados.

BM – Qual a realidade do mercado de shows na Bahia, no momento? Muita concorrência?

MB - Concorrência faz parte de qualquer negócio. Na Bahia não seria diferente. Acho que está muito melhor do que antes, hoje tem muito mais diálogo e entendimento que antes. Ou partimos para isso, ou as grandes produtoras poderiam sofrer com os excessos de eventos e ter prejuízos. A imaturidade e as vaidades foram deixadas pra trás.

BM – Temos uma mão de obra qualificada ou precisamos melhorar muito?

MB - Olha, sobre mão de obra, é algo que precisamos melhorar muito! Temos melhorias na parte de tecnologia, no que diz respeito à venda de tickets, bar e portaria. Mas precisamos melhor no quesito segurança e atendimento. Isso é uma questão geral. Precisamos investir mais em cotação. Isso é o nosso foco a partir de 2025.

BM – Existem alguns artistas que são talentosos, mas tem um temperamento difícil. Você já enfrentou algum caso de estrelismo? Se enfrentou, como se saiu?

MB - Sim, sim.... (risos) Se não existisse isso, não seriam artistas, né? Temos alguns casos de estrelismo sim, no pedido de quarto de hotel, jato, excesso de mimos em camarins. Mas já sabemos lidar com isso. É o que sempre falo na empresa: dialogue! Peça com jeito, mostre a conta alta! Seja bom, atenda, mas seja duro. Temos que ter muita habilidade para tratar com eles.

BM – Fora do trabalho, quem é Marcelo Brito? O que você gosta de fazer?