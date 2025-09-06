BAÚ DO MARROM

Conheça Vevé Calazans, compositor de dois clássicos da música baiana, que marcaram a história da Axé Music

Com Carlinhos Brown, Vevé Calazans compôs Selva Branca e com Gerônimo É D´Oxum

Osmar Marrom Martins

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 08:00

Vevê se destacou pela sensibilidade musical: participou de grandes festivais - quando ainda havia festivais na Bahia Crédito: Divulgação

Duas das músicas mais marcantes da cena axé, que são consideradas clássicas, têm em comum o mesmo compositor.

Selva Branca, também conhecida como Moranguinho no Copinho, foi gravada pela Banda Chiclete com Banana no ano de 1987. Até hoje, quando Bell em carreira solo ou outro artista ou grupo tocam o público cantar com emoção.

A outra, É d´Oxum foi gravada pelo cantor Gerônimo dois anos antes em 1985 e foi incluída num livro que será lançado brevemente com o título ‘1985 – o ano que repaginou a música brasileira’.

A música foi selecionada para integrar a trilha sonora da minissérie Tenda dos Milagres, baseada na obra de Jorge Amado e gravada pelo grupo MPB4, com arranjo de Dori Caymmi. A canção encantou tanto Dorival Caymmi a ponto de que ele determinasse que a canção fosse a “música incidental da cidade” de Salvador na minissérie.

O nome desse compositor que, infelizmente, não está mais entre nós (ele morreu em 27 de abril de 2012), é Vevé Calazans, nascido dia 4 de junho de 1948 e batizado como Everaldo Calazans de Almeida Filho.

Selva Branca, ele compôs com Carlinhos Brown. E É D’oxum com Gerônimo. Vevé tem outras composições, que ficaram conhecidas, mas essas duas ligaram definitivamente seu nome à história da música baiana. Também é de sua autoria a música “Nega”, na voz de Emilio Santiago. Outra parceria com Carlinhos Brown foi Ilha Grande.

O diferencial em Vevé se deve ao fato de ele ser um compositor que transitava com desenvoltura tanto pela MPB quanto pela cena axé fazendo uma música de qualidade. Em depoimento exclusivo ao Baú do Marrom, Gerônimo falou da importância do parceiro.

“Everaldo Calazans de Almeida, filho do saudoso major Calazans, herói de guerra, foi para a guerra como soldado e voltou como major-tenente. De todos os filhos que o major teve, Vevê se destacou pela sensibilidade musical: participou de grandes festivais - quando ainda havia festivais na Bahia -, conquistou o primeiro lugar e também venceu o Festival do Nordeste. Ele foi um grande músico. Além de dominar o violão, era contrabaixista e tocava com o saudoso Carlos Lacerda na TV Itapoan, quando a emissora tinha música ao vivo com o maestro”.

E mais, prossegue Gerônimo: