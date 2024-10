MARROM

Mulheres no jornalismo é tema do novo filme de Daniel Talento

Longa-metragem homenageia as pioneiras que desafiaram as normas sociais e conseguiram espaço nas redações

Osmar Marrom Martins

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 05:00

Jornalistas baianas Crédito: divulgação

O próximo filme do cineasta baiano Daniel Talento (filho dos jornalistas Carmela Talento e o saudoso Antônio Jorge Moura) é muito especial. Trata-se do documentário de longa-metragem Entre a Caneta e o Poder: Mulheres no Jornalismo da Bahia, que conta a trajetória inspiradora das mulheres no jornalismo da Bahia, destacando suas lutas e conquistas em um campo historicamente dominado por homens, a exemplo de política, esporte, polícia e economia. A narrativa se inicia na década de 1970, durante a repressão da ditadura militar, um período em que as vozes femininas começaram a emergir em meio a um cenário de censura e silenciamento. O filme homenageia as pioneiras que desafiaram as normas sociais e conseguiram espaço nas redações de jornais como Tribuna da Bahia Jornal da Bahia, Correio da Bahia e A Tarde. Essas mulheres corajosas enfrentaram não apenas a resistência institucional e os preconceitos de gênero, mas também as severas perseguições políticas que ameaçavam a liberdade de imprensa. Nomes como Monica Bichara, Mariluce Moura, Isabel Santos, Joana Dark, Jaciara Santos e Carmela são alguns dos nomes já confirmados. Vai dar o que falar.

Nova temporada de Viva o Povo Brasileiro

O espetáculo Viva o Povo brasileiro, baseado na obra de João Ubaldo Ribeiro, estreia nova temporada hoje no Teatro Carlos Gomes (RJ). A peça conta com 30 músicas originais de Chico César. A direção musical é de João Milet Meirelles (BaianaSystem).

TUM-TUM-TUM*

1 Em homenagem aos 50 anos do Ilê Aiyê, o Afrocidade ocupa pela primeira vez a Senzala do Barro Preto, no Curuzu, com o seu Afrobaile. A festa, que teve origem em Camaçari e já contou com edições em Salvador, acontece no dia 8 de novembro e vai contar com convidados especiais como Jau, O Kanalha, Sued Nunes e Yan Cloud, além de Zamba. Ingressos à venda no Sympla.

2 A cantora Illy volta neste sábado, às 16h20, com o Samba Djanira no Museu de Arte Moderna da Bahia (Av. Contorno). A roda de samba retorna com participações especiais de Teresa Cristina, uma das mais respeitadas sambistas do Rio de Janeiro, além de Ednei Ipojucan e Dom Chicla. O melhor de tudo é que a entrada é grátis.

3 O cantor e compositor baiano Ricardo Augusto (com mais de 50 anos de carreira) lança amanhã seu 7º álbum autoral. Em ritmo de jazz e bossa nova, o disco traz 12 faixas, sendo oito composições do próprio Ricardo e quatro em parceria com letristas como Capinan, Edgard Navarro, Gileno Félix e Murilo Miranda. O álbum chega às plataformas digitais através do Selo Benzza Music (@benzzamusic).

Marisa Monte no doc sobre Brown Crédito: divulgação

HBO vai exibir série Meia Lua Inteira sobre Carlinhos Brown

A Giros Filmes, produtora de Maurício Magalhães, está terminando as gravações da série Meia Lua Inteira, sobre Carlinhos Brown, que será lançada em 2025 no canal fechado HBO. Artistas como Gilberto Gil, Marisa Monte, Arnaldo Antunes, Margareth Menezes e Daniela Mercury estão entre alguns que deram depoimento dobre a obra do Cacique do Candeal, que tem um belo trabalho na chamada música popular brasileira e é um dos protagonistas da cena axé, que comemora 40 anos em 2025. Já o baiano Mauricio Guimarães foi um dos criadores do Festival de Verãoa e hoje vive na ponte aérea São Paulo-Salvador, desenvolvendo um elogiado trabalho no campo do audiovisual.

Mais uma homenagem para Milton Bituca Nascimento