40 ANOS DA AXÉ

'Não vendemos história, vendemos abadá': a frase que chocou a família Macedo dita por empresário da Axé Music

No Carnaval de 2025, a história venceu e o trio elétrico comemora 75 anos

Lá pelos anos 1990, um dos criadores do trio elétrico, o saudoso Osmar Macêdo subia com seu trio pela Ladeira da Montanha, acompanhado de seus filhos Armandinho, Aroldo, André e Betinho para fazer a volta na Casa D´Itália e descer pela Avenida Sete até a Praça Castro Alves. Era tudo de bom para o folião, que ainda podia ver e ouvir Moraes Moreira, Caetano Veloso, Gilberto Gil dando canjas luxuosas. >

Com a sua conhecia paciência, Seo Osmar e os filhos esperaram cerca de três horas. Percebendo que a coisa só iria piorar e, do alto de sua sabedoria, o patriarca da família Macedo bradou: “Nós vamos encerrar nosso Carnaval aqui na Praça”.>

Mas como o trio elétrico é a alma do Carnaval e a grande vitrine da Axé Music, o trio elétrico completa 75 anos de criação no Carnaval de 2025 e estará presente nos principais circuitos, levando a música da melhor qualidade. >

Assim, passados 75 anos, a história venceu e as comemorações serão plenas. No dia 12 de fevereiro, a partir das 19h, na Concha Acústica do TCA, acontece o show Chame Gente – Que Loucura Essa Mistura, que celebra os 75 anos do trio e os 40 da Axé Music. Já estão confirmadas as participações de Brown, Bell, É O Tchan, Márcia Castro, Durval Lelys, Ricardo Chaves, Davi Moraes entre outros.>