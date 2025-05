MÚSICA

Orquestra Neojiba embarca para excursão com 12 concertos em seis países na Europa

A turnê começa em 17 de maio e termina dia 5 de junho

A Orquestra Neojibá embarcará nesta quinta-feira (15), para mais uma turnê internacional, com 12 concertos programados em seis países da Europa. Os concertos serão entre 17 de maio e 5 de junho. Composta por jovens talentos entre 15 e 27 anos, esta é a nona vez que a orquestra levará sua música para fora do Brasil, incluindo apresentações em locais como o Concertgebouw, em Amsterdã, e a Philharmonie, em Paris. >

Sob a regência do maestro Ricardo Castro, a orquestra contará com solistas renomados, como o violinista brasileiro Guido Sant'Anna, vencedor do Concurso Internacional Fritz Kreisler, e a dupla de pianistas holandeses Lucas e Arthur Jussen, além das irmãs francesas Kátia e Marielle Labèque. Leia abaixo as cidades e os países onde a orquestra se apresentará. >