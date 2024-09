MARROM

Vem de Brasília a nova voz da banda Ara Ketu: Guga Camafeu

Novo vocalista nasceu em Brasília

Osmar Marrom Martins

Publicado em 19 de setembro de 2024 às 06:00

Guga Camafeu Crédito: divulgação

Com a saída de Dan Miranda, a banda Ara Ketu já tem um novo vocalista. Trata-se de Guga Camafeu, nascido em Brasília que chega a Salvador para comandar essa nova fase do afro pop que surgiu em Periperi e ganhou o mundo. A escolha do cantor foi comemorada por Vera Lacerda e todo staff doa Ara. Guga é fã do cantor Seo Jorge e do futebol. Ele até tentou ser jogador profissional, mas problemas no joelho o impediram. Agora é aguardar a estreia da banda com essa nova formação. E mais: o Ara Ketu passa a integrar a produtora Olá Music, que tem em seu cast Durval Lelys, Olodum e Filhos de Jorge. A produção ficou de divulgar brevemente quando e onde será a estreia oficial do Ara Keu com sua nova voz.

Festival de Lençóis 2024 anuncia as atrações

Daniela Mercury Crédito: Celia Santos/divulgação

A 21ª edição do Festival de Lençóis vai agitar a heróica cidade no coração da Chapada Diamantina nos dias 10, 11 e 12 de outubro com a união de música, cultura, gastronomia, turismo, ecologia e sustentabilidade em um só lugar. Entre as atrações confirmadas para 2024, estão grandes talentos brasileiros como Daniela Mercury, Jau, Marcelo Falcão, o grupo Sambaiana, liderado pela cantora Ju Moraes, e ainda nomes como Luciano Calazans e Gerônimo Santana para homenagear os 40 anos do Axé Music. Novidades no instagram: @festivaldelencois. O Festival de Lençóis é uma realização da Pau Viola Cultura e Entretenimento com patrocínio do Instituto Cultural Vale (ICV) Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI), Bahigás e Governo do Estado da Bahia.

Com atrações da Bahia Réveillon Paradise vai movimentar Fortaleza

Rafa e Pipo Crédito: divulgação

Os baianos Bell Marques, Rafa e Pipo e Durval Lelys estão entre os artistas que se apresentam neste ano no Réveillon Paradise, no Marina Park Hotel, em Fortaleza. No total, serão mais de 20 atrações de diversas regiões, nesta edição que marca 31 anos de história de uma das maiores festas de Réveillon privado do país. Em três décadas, mais de cem artistas já animaram a virada de ano na capital cearense. O Marina Park é o local onde acontece a famosa Feijoada do Fortal, além de outros eventos em uma enorme área de shows. Jornalistas e outros convidados vão marcar presença no Maré, evento de lançamento do Réveillon Paradise.

Tum Tum Tum

1 - A turnê nacional "Pagode do Pericão" que chega a Salvador no dia 12 de outubro na Arena Fonte Nova terá além do grupo Pixote, o Revelação. E na abertura, um show especial do É O Tchan com Beto Jamaica e Compadre Washington. A turnê, que passará por 12 capitais brasileiras, vai reunir os maiores sucessos da carreira de Péricles.

2 - Novo projeto do músico Cicinho de Assis vai homenagear Luiz Gonzaga e Dominguinhos dois ícones do forró. A homenagem estará disponível nas plataformas digitais e contará também com um audiovisual recheado de grandes sucessos que fazem parte da história desse autêntico ritmo nordestino que tem o seu ápice nas festas juninas.

3 - A TIM escalou seu time para ecoar pelas redes sociais a energia do Rock in Rio. Diretamente da cidade do rock, o squad formado por alguns baianos, como a dançarina Lore Improta e influenciadores como Lori Rufis e Ney Lima vai mostrar ao público toda potência do evento, utilizando a qualidade e velocidade da rede 5G da operadora. Lore improta estará no estande da marca no dia 22/09, já Lori Rufis no dia 19/09 e Ney Lima no dia 21/09.

Tributo a Batatinha