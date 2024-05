PAULA THEOTONIO

Circuito WineCountry engaja amantes do vinho na Expo Jequié

Paula Theotonio

Publicado em 22 de maio de 2024 às 05:00

WineCountry Crédito: Divulgação

Jequié sediará, de 22 a 24 de maio, o 1º Encontro do Circuito WineCountry — um evento que combina o estilo de vida country & enogastronomia dentro da programação da 43ª Exposição Agropecuária e 20ª Nacional do Mangalarga Marchador do município. Nesta iniciativa da empresária Monic Barreto, da AddVinho, o público poderá saborear pratos elaborados por chefs renomados de diversas regiões do estado, além de degustar vinhos selecionados em taça. O evento acontece das 19h às 22h e os ingressos podem ser adquiridos neste link.

Entre as bebidas disponíveis estão os rótulos da Audace, vinícola da Serra Gaúcha assinada pelo enólogo Alejandro Cardoso; da baiana UVVA, sediada em Mucugê; e o Licor 071, com apresentação de Noelson Barros. O evento também terá a presença de profissionais do vinho com grande destaque na cena soteropolitana, com Samuel Souza do Origem e Rogério Souza, da Decanter Salvador.

A cada dia, diferentes chefs assumem a cozinha do Circuito WineCountry fazendo pratos em formato street food e com inspiração na gastronomia brasileira, argentina e espanhola.

Em 22/05, estão confirmados Cida Cabral, finalista do Master Chef 2023 e o Petit Panetto, de Jequié. Na noite da quinta (23) é a vez de Raphael Sepulveda (Yolo Coffee Bar), Jadson Nunes (Restaurante 705) e Lázaro Waney (Dublin Sushi). Fechando a programação na sexta (24) estão Ricardo Brito (Zelo Bar & Cozinha), Zalba (NOSSO Restaurante) e Ruam Ribeiro (Old Smash).

Uma outra edição do WineCountry deve acontecer entre os dias 5 e 7 em Vitória da Conquista. Para mais detalhes, siga @addvinho nas redes sociais.

Vinho e tarô

O Blue Praia Bar, Rio Vermelho, aproveita a lua cheia na próxima sexta-feira (24) para promover uma noite com muitos sabores e um toque de misticismo. Das 19h às 22h, a sommelière e taróloga Carol Sousa, do Terroir Bar de Vinhos, realizará no espaço localizado na Praia do Buracão uma sessão inédita, harmonizada e interativa de tarot.

Conhecida pelo seu trabalho ímpar com rótulos sustentáveis e pelas suas orientações leves e certeiras, Carol concederá a cada participante insights únicos através da tiragem de uma carta e, para complementar a experiência, uma taça de vinho que harmoniza perfeitamente com a leitura. Para acompanhar a indicação, o Blue terá um menu especial à disposição dos clientes. O valor do ingresso é R$ 70 e contempla a tiragem do tarot e uma taça de vinho por pessoa. Para participar, acesse este link.

Open de vinho

Celebrando antecipadamente o Dia Nacional do Vinho, comemorado em junho, o Allê Varanda Bar, no Santo Antônio Além do Carmo, promove, nesta quinta-feira (23) a primeira edição do DiVino by Allê, a partir das 16h. No dia, toda a linha Reserva da Viña Ventisquero poderá ser degustada livremente por apenas R$ 90. É uma boa oportunidade de o cliente harmonizar os rótulos com as entradinhas e pratos do menu, inspirado na Costa Amalfitana, a partir do por do sol.

Selo em apoio ao vinho gaúcho

Selo vinho gaúcho Crédito: Divulgação

Com o intuito de reforçar a venda dos vinhos, espumantes e sucos produzidos pelas empresas do Rio Grande do Sul, fortemente impactadas pelas enchentes que atingiram 90% do estado, o órgão representativo do setor (Consevitis-RS) lançou um selo especial para destacar esses produtos em pontos de venda pelo Brasil. O emblema em formato de adesivo será distribuído entre as vinícolas associadas, mas também poderá ser impresso individualmente por empreendedores do vinho através deste link.

“Ainda estamos vivendo as consequências da catástrofe, e muitos produtores foram fortemente impactados. Além de continuar com o acolhimento a todos os que foram atingidos, para que haja reconstrução precisamos movimentar a economia. E valorizar os produtos gaúchos também é uma das formas de prestar esse apoio”, salienta o presidente do Consevitis-RS, Luciano Rebellatto.

Ainda não há dados concretos sobre o impacto das chuvas sobre vinhedos. O que se sabe hoje é da importância cultural e econômica da produção de uvas e vinhos para o estado. Um estudo realizado recentemente pelo Consevitis-RS, intitulado Complexo Econômico da Uva e Derivados, aponta que a produção de uvas e vinhos representa aproximadamente 2% do PIB gaúcho. No cálculo, não estão incluídas atividades relacionadas ao enoturismo e à enogastronomia.

O setor compreende cerca de 12,5 mil propriedades com produção de uvas, em uma área plantada total de 44.473 hectares, espalhadas por diversas regiões. A atividade envolve cerca de 60 mil agricultores familiares, que se viabilizam através da produção de uvas.