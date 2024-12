VEM, 2025!

De R$ 47,90 a R$ 350: os 10 espumantes que experimentei esse ano e que recomendo

Conheça as indicações dos rótulos brasileiros

Paula Theotonio

Publicado em 30 de dezembro de 2024 às 11:14

A supremacia brasileira no quesito espumantes é real. De Nordeste a Sul, nosso país elabora desde produtos leves, frescos e divertidos a borbulhantes com alta capacidade de guarda. Alguns dos melhores têm Indicação Geográfica de Procedência, outros Denominação de Origem, mas muitos carregam a essência de suas regiões produtoras com mais liberdade, experimentando com uvas diversas, blends criativos e métodos distintos.

A seguir, confira uma lista de espumantes que provei ao longo de 2024 e que adoraria repetir na virada.

Docinhos

Cave Amadeu Moscato Rosé Demi-sec

Exemplar raro, feito pelo método tradicional. Com 27g/L de açúcar e muito equilibrado, tem notas de frutas amarelas e vermelhas. Para dividir com grupos de amigos. R$ 74,60

Casa Perini Moscatel Blended

Direto de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, esse moscatel com blend de uvas tem doçura moderada pelo seu frescor e surpreende a cada gole. Para mudar sua visão sobre moscatéis. R$ 78,90

Frutados e frescos

Terranova Brut Rosé

Um dos meus favoritos do Vale do São Francisco. Tem notas de frutas vermelhas maduras, notas florais e é muito fácil de beber, além de baratinho. Para acompanhar petiscos e brindar.R$ 47,90

Sacramentos Il Dolce Far Niente Pet Nat Nature Chenin Blanc



Foi difícil esquecer esse pét-nat, super fresco e vibrante, cremoso, com suas notas intensas de maçã, pera e flores. Para festas à beira-mar. R$ 139

Complexos

Chandon Extra Brut Blanc De Noir

De vinhedos sustentáveis da Serra do Sudeste (RS), esse espumante branco de Pinot Noir é tenso, com notas de frutas negras e vermelhas com algo de amêndoas e damasco. É de beber gemendo. Para degustar feliz com frutos do mar.R$ 179,90

Vita Eterna Nature Branco



Não ganhou 94 pontos no Guia Descorchados à toa. É vivaz, gastronômico e cremoso, com aroma de pão tostado, mel e toques de frutas cítricas. Para elevar a noite.R$ 165,30

Garziera Extra Brut Branco

Novidade do Vale do São Francisco. Seu vinho base de chardonnay passou por 6 meses em madeira; e a segunda fermentação contou com 6 meses de autólise. Surpreende com suas notas de damasco, pão tostado e volume de boca. Para diversificar na virada. R$ 116,90

Uvva Nature Branco

Provei rapidamente essa joia da Chapada Diamantina durante a ProWine e fiquei com gosto de quero muito mais no paladar. Elegantérrimo, traz nuances tostadas e de oleaginosas em equilíbrio com notas de abacaxi e frutas brancas de caroço. Para surpreender. R$ 152

Cave Geisse Terroir Nature Branco 2020

Este espetáculo da Família Geisse leva selo da DO Altos de Pinto Bandeira e tem 48 meses de autólise. De bolhas finas e bem delicadas, tem notas florais e de damasco, maçã e tostado, bem como mel e frutas cristalizadas. Para beber devagar, com presença. R$ 350

Courmayeur Quintessencial Cuvée Rosé Extra Brut

Elegante, tem aromas delicados de frutas vermelhas, como morango e ameixa em calda; e nuances de manteiga, pão torrado, mel e amêndoas. Para acompanhar conversas à mesa. R$ 122,70