PAULA THEOTÔNIO

Decanter Wine Awards: confira os vinhos brasileiros com melhores notas

A avaliação de vinhos, realizada desde 2004 pela renomada revista britânica Decanter, é considerada a maior e mais influente do mundo

Publicado em 27 de junho de 2024 às 13:10

A vitivinicultura brasileira acaba de conquistar seu maior número de medalhas em um único concurso. Em resultados divulgados na última quarta-feira (19), o Decanter World Wine Awards anunciou a concessão de 137 medalhas aos vinhos nacionais, sendo 37 de prata e 100 de bronze, premiando 91 vinhos tranquilos e 46 espumantes.

A avaliação de vinhos, realizada desde 2004 pela renomada revista britânica Decanter, é considerada a maior e mais influente do mundo. Para esta edição foram reunidas 18.143 amostras de 57 países, degustadas por um júri internacional formado por 243 especialistas, incluindo 20 Master Sommeliers e 61 Masters of Wine de 33 nacionalidades.

As regiões mais premiadas foram, respectivamente, a Serra Gaúcha e a Serra da Mantiqueira. Da Bahia, apenas a UVVA conquistou medalhas nesta edição. O UVVA Microlote Pinot Noir 2022 recebeu medalha de prata com 90 pontos; e os rótulos Diamã 2020 e Microlote Chardonnay 2021 foram agraciados por 87 pontos. Confira, abaixo, todas as medalhas de prata. Para conferir as de bronze e também de outros países, clique neste link.

Medalha de Prata

Amitié Viognier 2022 – Amitié Espumantes e Vinhos

Arcano Syrah 2021 - Arcano Vitivinicultura Barbara Eliodora Syrah 2023 - Vinícola Barbara Heliodora Barbara Heliodora Sauvignon Blanc 2023 - Vinícola Barbara Heliodora Casa Geraldo Colheita de Inverno Gran Reserva Syrah 2021 - Casa Geraldo Casa Geraldo Colheita De Inverno Gran Reserva Viognier - Casa Geraldo Casa Geraldo Gran Reserva Colheita de Inverno Cabernet Franc 2021 - Casa Geraldo Casa Geraldo Gran Reserva Colheita de Inverno Cabernet Sauvignon 2022 - Casa Geraldo Casa Valduga 130 Espumante Blanc de Noir Brut - Casa Valduga Casa Valduga Espumante Premivm Brut - Casa Valduga Casa Valduga Terroir Exclusivo Marselan 2020 - Casa Valduga Casa Valduga Terroir Exclusivo Riesling Renano 2023 - Casa Valduga Don Guerino Le Franc Cabernet Franc 2022 - Don Guerino Entre Rios Equilíbrio 2022 - Terras Altas Essenza Shiraz 2023 - Espaço Essenza Ferreira Piquant Soléil Syrah 2022 - Vinícola Ferreira Guaspari Vista do Bosque Viognier 2021 - Vinícola Guaspari Il Dolce Far Niente Chenin Blanc 2023 - Sacramentos Vinifer Il Dolce Far Niente Rosé Pinot Noir 2023 - Sacramentos Vinifer Íngreme Syrah 2021 - Artesã Maria Maria Heloisa 2022 - Maria Maria Mayos Jovem Branco 2023 - Vinícola Basso Monte Castelo Albhus Gran Reserva Syrah 2021 - Monte Castelo Monte Paschoal Espumante Moscatel - Vinícola Basso Monte Paschoal Espumante Rosé Moscatel - Vinícola Basso Pioli Solar Pretenzioso Syrah 2021 - Vinícola Pioli Refúgio Cinq Syrah 2021 - Vinícola Refúgio Sabina Syrah 2023 - Sacramentos Vinifer Salton Espumante Moscatel - Vinícola Salton Salton Espumante Prosecco - Vinícola Salton Salton Espumante Rosé Brut - Vinícola Salton Salton Ouro Espumante Extra Brut - Vinícola Salton Salton Ouro Espumante Rosé Brut - Vinícola Salton Sublime Syrah 2021 - Quinta do Canário Thera Montepulciano 2022 - Vinícola Thera Thera Sauvignon Blanc 2023 - Vinícola Thera UVVA Microlote Pinot Noir 2022 - Vinícola Uvva

Com informações de Conceitocom Brasil.

Rota do Vinho 2024 passa por 4 municípios baianos

Além de Salvador, os municípios de Feira de Santana, Porto Seguro e Vitória da Conquista receberão, ao longo do mês de julho, atividades da Rota do Vinho — evento com degustação, palestras e feira realizado pelo Senac Bahia. As inscrições podem ser feitas pelo site www.ba.senac.br/rotadovinho2024, com preços que variam por lote.

A programação conta com mais de 60 horas de aulas, que passeiam por temas como história dos vinhos, harmonização e valorização da produção vinífera do estado – como é o caso do Vale do São Francisco. Entre os palestrantes estão o sommelier e contador, Alexandre Vasconcelos, a sommelière e professora de enologia, Aline Oliveira, e o CEO da Vinífera Import, Marco Stalonne.

Serviço:

Rota do vinho – Feira de Santana

Data/Horário: 05 e 06 de julho – das 16h às 21h

Local: R. Cabuçu, 160 - Centro

Valor: de R$ 110,00 (até 30/06)

Evento para maiores de 18 anos

Rota do vinho – Vitória da Conquista

Data/Horário: 12 e 13 de julho – das 16h às 21h

Local: Salão de evento Sincomércio – R. Sifredo Pedral Sampaio, 720 – Recreio

Valor: de R$ 110,00 (até 30/06)

Evento para maiores de 18 anos

Rota do vinho – Salvador

Data/Horário: 19 e 20 de julho – das 16h às 21h

Local: Casa do Comércio – Av. Tancredo Neves, 1109 – Espaço Mário Cravo (3º andar)

Valor: de R$ 110,00 (até 30/06)

Evento para maiores de 18 anos

Rota do vinho – Porto Seguro

Data/Horário: 26 e 27 de julho – das 16h às 21h

Local: Av. Village, 287 – Taperapuan

Valor: de R$ 110,00 (até 30/06)