Novidades do Vale do São Francisco: safra centenária e novos blends de espumante

Confira na íntegra a coluna de Paula Theotonio

Publicado em 22 de setembro de 2024 às 08:00

Vinhas velhas de Cabernet Sauvignon da Fazenda Tropical Crédito: Divulgação

A vinícola Tropical, do Vale do São Francisco, apresentará na ProWine São Paulo um vinho histórico e singular no Brasil. Trata-se do Garziera Safras Centenárias, um tinto elaborado com vinhas velhas de Cabernet Sauvignon plantadas há 41 anos no Sertão Pernambucano e que chegaram em 2024 à centésima vindima. Ao longo do evento, que acontece entre os dias 1º e 3 de outubro no Expo Center Norte, serão feitas pequenas provas da bebida, que ainda não foi rotulada e deve ser lançada oficialmente no próximo ano.

De acordo com o enólogo da Vinícola Tropical, Rodrigo Fabian, o varietal ainda está em fase de estágio e afinamento em barricas francesas de primeiro uso, mas a ideia é já apresentá-lo ao público qualificado do evento. “Ele amadureceu por um ano em madeira, mas deve estagiar por mais alguns meses antes de chegar ao mercado”, explica o profissional.

4 décadas, 100 vindimas

Sim, a conta parece não fechar. Até porque é de conhecimento comum que as colheitas de uvas para vinho são anuais e quatro décadas estão bem longe de um século. Mas, em regiões tropicais, o ciclo da videira não necessariamente corresponde às estações do ano, podendo iniciar em qualquer mês. A exposição solar e a disponibilidade de água garantem temporadas de crescimento mais curtas e, por consequência, cada parreira pode ter entre 2 e 3 ciclos por ano.

As uvas deste lançamento foram plantadas em latada (pérgola) em 1983, em terras localizadas na zona rural do município de Santa Maria da Boa Vista (PE). Àquela época, a área pertencia à pioneira Fazenda Milano; e essa iniciativa marcou o nascimento do Vale do São Francisco enquanto região produtora de vinhos. Do que foi implantado de Cabernet Sauvignon nos anos 80, apenas 3 hectares seguem preservados e são utilizados para a elaboração do Safras Centenárias.

Para além do marco histórico, vinhos de videiras antigas são especiais. As plantas com mais idade têm um rendimento menor que as mais jovens; entretanto, possuem raízes mais profundas e geram vinhos com boa maturação e muita concentração. A expectativa da Tropical, segundo Rodrigo, é produzir entre 1 mil e 1,2 mil garrafas. O tinto quebra, ainda, a ideia de que tantas colheitas em locais semiáridos deixariam os parreirais exaustos, incapazes de produzir.

Esta será a primeira vez que a Tropical participará da ProWine São Paulo. Além deste tinto especial, a empresa apresentará a linha Rio Valley, com sucos de uva, frisantes, espumantes e chopps de vinho; além de novos rótulos da Garziera: a linha Reserva, com varietais barricados de Chardonnay, Malbec e Cabernet Sauvignon; um espumante elaborado pelo método charmat longo.

“Precisamos quebrar o paradigma de desconfiança da qualidade dos produtos elaborados no nordeste. Enologicamente falando, entre os desafios que temos está o de lidar com a baixa acidez das uvas e por consequência dos vinhos. A despeito, contratamos uma tecnologia que extrai cálcio e potássio, baixando o PH e isso já reflete na vivacidade da cor e proporciona maior longevidade aos vinhos”, destaca o diretor comercial da Tropical, Evandro Giacobbo.

A ProWine São Paulo é um spin-off da ProWein de Düsseldorf, na Alemanha. Desde sua estreia, em 2019, tem proporcionado uma experiência única, reunindo os principais players da indústria durante três dias para geração de negócios, lançamentos, networking e compartilhamento de conhecimentos. Exclusivo para profissionais do segmento, o evento é uma realização conjunta da Emme Brasil, Inner Group e Messe Düsseldorf.

Wine se une à Miolo e lança novos espumantes baianos

Outra novidade do Vale do São Francisco, já disponível em Salvador, são os espumantes da Vinícola Entre dois Mundos: um projeto do Grupo Wine e o Grupo Miolo que nasce com a missão de destacar a riqueza e o potencial dos terroirs brasileiros.

Com um investimento de R$18 milhões, Entre dois Mundos traz ao mercado duas linhas autorais: os espumantes Maraví e os vinhos Kaipú. E é na Bahia, mais especificamente no Vale do São Francisco, que a linha Maraví encontra seu lar. Produzidos na Vinícola Terranova, localizada em Casa Nova (BA), os espumantes Maraví capturam a vibrante energia e o terroir único dessa região tropical, onde o sol brilha quase o ano inteiro e o semiárido desafia a criatividade dos viticultores.