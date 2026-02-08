PAULA THEOTONIO

Vinícolas do Nordeste unem forças para ampliar competitividade no mercado de vinhos

Parcerias operacionais, articulação institucional e presença em feiras internacionais marcam nova fase da vitivinicultura nordestina

Paula Theotonio

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 08:00

Vinhedos da Vinícola Rio Sol, no Vale do São Francisco, um dos principais polos da vitivinicultura nordestina Crédito: Siderlei Ditadi/ Divulgação

As vitivinícolas pernambucanas Verano Brasil e Santa Maria (Rio Sol) anunciaram na quinta-feira (5) um acordo de cooperação operacional. Com foco na ampliação da eficiência e da competitividade de suas atuações no mercado brasileiro de vinhos, as empresas passam a compartilhar a compra de insumos e rotas de entrega, além de cooperarem nos setores de enologia e enoturismo.

Juntas, as empresas reúnem uma das operações mais representativas do vinho nordestino, com 420 hectares de vinhedos distribuídos entre os municípios de Lagoa Grande e Santa Maria da Boa Vista (PE), além de uma produção anual próxima a 20 milhões de garrafas em produtos diversos. Segundo Rodrigo Fabian, sócio-diretor do Verano Brasil, a parceria reforça a estratégia de crescimento no país. “A cooperação nos permite potencializar competências, ampliar sinergias e contribuir para o fortalecimento da vitivinicultura tropical no mercado brasileiro”, destaca.

As vinícolas da Bahia também estão buscando se fortalecer no mercado através da união de forças. Em reunião realizada na Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), as empresas do setor destacaram desafios como a dependência de insumos vindos de fora do estado, como garrafas e rolhas, as dificuldades logísticas especialmente nas estradas, além de questões fiscais, estratégicas e de capacitação de mão de obra. Também foram citados os futuros impactos decorrentes do acordo entre o Mercosul e a União Europeia.

“Estas discussões já vinham acontecendo de maneira virtual e levamos à FIEB uma agenda comum e propositiva, que traz benefícios a toda a cadeia”, destaca Rafael Bezerra, da Vinícola Reconvexo.

Participaram representantes de diversas instituições e das vitivinícolas Terranova e VSB, no Vale do São Francisco; Reconvexo, Casa Schiochet, Dom Philip, Heris, Quintas do Morro Azeites e Vinhos, Santa Maria, Vaz, Sertânia, Saluth Vineyard e UVVA na Chapada Diamantina, e Estância da Barra, situada no município de Barra do Choça. O encontro também contou com uma palestra online da presidente da Associação Brasileira de Sommeliers - Seção Rio Grande do Sul, Caroline Dani.

A gerente de Relações Sindicais da FIEB, Manuela Martinez, anunciou que será criado inicialmente um grupo de trabalho para aprofundar o diagnóstico do setor. “A ideia é entender as demandas, aproximar o setor da Federação e definir como ele pode estar inserido dentro do sistema. Vamos atuar em frentes como capacitação, articulação com o governo e apoio técnico”, explicou.

Do Nordeste para Paris

Uma das feiras profissionais de vinhos mais relevantes do mercado internacional. O evento acontece entre os dias 9 e 11 de fevereiro no Paris Expo Porte de Versailles, com público previsto de mais de 60 mil compradores e produtores de 155 países.

A participação da Verano, que chega à França em comitiva com outras 7 vinícolas brasileiras, foi viabilizada através do projeto setorial Wines of Brazil, desenvolvido pelo Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).