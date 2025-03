TRAIÇÃO

Paulo Azi critica prefeito de LEM após ataques a ACM Neto: ‘Falta de memória e caráter’

O dirigente estadual do União Brasil diz que Marabá recebeu R$ 200 mil do fundo eleitoral da sigla para sua campanha

O presidente do União Brasil na Bahia, deputado federal Paulo Azi, criticou o prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Junior Marabá, após declarações do gestor municipal sobre o partido. Azi acusou Marabá de falta de “memória e caráter”, lembrando o apoio dado por Neto ao prefeito nas eleições de 2020 e 2024. Para o deputado, Marabá “deveria assumir a sua postura adesista ao governo de plantão e deixar de procurar narrativas falsas para justificar a traição ao povo que o elegeu”. >

Segundo o parlamentar, ACM Neto foi fundamental para garantir a filiação de Marabá ao antigo Democratas em 2020, lembrando inclusive que os aliados do PT desejavam deixá-lo sem legenda para concorrer. “Coube a ACM Neto assegurar a sua filiação ao nosso partido, garantir a legenda e conceder apoio decisivo para a sua eleição. O detalhe que impressiona é que, logo depois de eleito, sem qualquer postura de consideração e respeito partidário, sem ter a dignidade de sequer avisar, Junior Marabá se desfilia do partido”, disse Azi.>

Em 2024, conforme relatado pelo deputado, Marabá voltou a buscar apoio de ACM Neto, solicitando a aliança do União Brasil com o PP para sua candidatura à reeleição. Azi destacou que o partido interveio na legenda local para atender ao pedido do prefeito, retirando o então vice-prefeito Felipe do comando do diretório municipal. >