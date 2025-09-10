SUSTENTABILIDADE

Plano de Arborização prevê o plantio de mil mudas de espécies da Mata Atlântica em Lauro de Freitas

As primeiras mudas plantadas incluem ipês de várias cores e pata-de-vaca, espécies adaptadas ao clima litorâneo da cidade

Pombo Correio

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 14:45

Plano de Arborização prevê o plantio de mil mudas de espécies da Mata Atlântica em Lauro de Freitas Crédito: Tiago Pacheco/Divulgação

A cidade de Lauro de Freitas vai ganhar mudas de espécies da Mata Atlântica espalhadas em ruas, avenidas, praças e áreas degradadas. A medida faz parte do Plano Municipal de Arborização Urbana do município, que visa contribuir para ampliar a cobertura verde da cidade, reduzir a poluição, melhorar a qualidade do ar e promover mais bem-estar à população. O plano foi lançado nesta quarta-feira (10) pela prefeita Débora Regis (União Brasil).

A iniciativa simboliza o compromisso da nova gestão com a sustentabilidade, a preservação ambiental e o enfrentamento às mudanças climáticas. A ação começou com o plantio de árvores nativas na Avenida Brigadeiro Alberto C. Matos, no Jardim do Jockey, e contou com a participação de estudantes da rede municipal de ensino. Durante o evento, Débora destacou que a arborização vai além de uma ação paisagística, representando um passo concreto para inserir Lauro de Freitas no mapa das cidades sustentáveis.

“Estamos cuidando da cidade para que as futuras gerações possam viver em um espaço mais limpo, saudável e acolhedor. O combate às mudanças climáticas começa nas cidades, e por isso estamos implementando políticas que unem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Essa é uma das marcas da nossa gestão: planejar com responsabilidade e agir com compromisso”, afirmou. As primeiras mudas plantadas incluem ipês de várias cores e pata-de-vaca, espécies adaptadas ao clima litorâneo da cidade. Técnicas específicas foram utilizadas para garantir a vitalidade das árvores, como adubação, barreira contra formigas, hidrogel e coroamento.

Para a prefeita, esse cuidado técnico mostra o quanto a gestão está comprometida com a causa ambiental. “Esse não é um projeto improvisado. É um plano pensado, estruturado e que terá continuidade. Queremos transformar Lauro de Freitas em referência de sustentabilidade, mostrando que é possível conciliar desenvolvimento urbano com preservação ambiental”, frisou.

Débora Regis também fez questão de lembrar que, nos últimos anos, a pauta ambiental foi negligenciada no município. “A sustentabilidade foi esquecida e o meio ambiente ficou em segundo plano. Encontramos praças, canais e espaços verdes abandonados. Mas hoje mostramos que a nossa administração tem responsabilidade e compromisso com cada área da cidade, inclusive com o meio ambiente. Essa é a diferença de uma gestão que trabalha para transformar Lauro de Freitas em uma cidade melhor para viver”, salientou.