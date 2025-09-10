Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Plano de Arborização prevê o plantio de mil mudas de espécies da Mata Atlântica em Lauro de Freitas

As primeiras mudas plantadas incluem ipês de várias cores e pata-de-vaca, espécies adaptadas ao clima litorâneo da cidade

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 14:45

Plano de Arborização prevê o plantio de mil mudas de espécies da Mata Atlântica em Lauro de Freitas
Plano de Arborização prevê o plantio de mil mudas de espécies da Mata Atlântica em Lauro de Freitas Crédito: Tiago Pacheco/Divulgação

A cidade de Lauro de Freitas vai ganhar mudas de espécies da Mata Atlântica espalhadas em ruas, avenidas, praças e áreas degradadas. A medida faz parte do Plano Municipal de Arborização Urbana do município, que visa contribuir para ampliar a cobertura verde da cidade, reduzir a poluição, melhorar a qualidade do ar e promover mais bem-estar à população. O plano foi lançado nesta quarta-feira (10) pela prefeita Débora Regis (União Brasil).

A iniciativa simboliza o compromisso da nova gestão com a sustentabilidade, a preservação ambiental e o enfrentamento às mudanças climáticas. A ação começou com o plantio de árvores nativas na Avenida Brigadeiro Alberto C. Matos, no Jardim do Jockey, e contou com a participação de estudantes da rede municipal de ensino. Durante o evento, Débora destacou que a arborização vai além de uma ação paisagística, representando um passo concreto para inserir Lauro de Freitas no mapa das cidades sustentáveis.

Plano de Arborização prevê o plantio de mil mudas de espécies da Mata Atlântica em Lauro de Freitas

Plano de Arborização prevê o plantio de mil mudas de espécies da Mata Atlântica em Lauro de Freitas por Tiago Pacheco
Plano de Arborização prevê o plantio de mil mudas de espécies da Mata Atlântica em Lauro de Freitas por Tiago Pacheco
Plano de Arborização prevê o plantio de mil mudas de espécies da Mata Atlântica em Lauro de Freitas por Tiago Pacheco
Plano de Arborização prevê o plantio de mil mudas de espécies da Mata Atlântica em Lauro de Freitas por Tiago Pacheco
Plano de Arborização prevê o plantio de mil mudas de espécies da Mata Atlântica em Lauro de Freitas por Tiago Pacheco
Plano de Arborização prevê o plantio de mil mudas de espécies da Mata Atlântica em Lauro de Freitas por Tiago Pacheco
Plano de Arborização prevê o plantio de mil mudas de espécies da Mata Atlântica em Lauro de Freitas por Tiago Pacheco/Divulgação
1 de 7
Plano de Arborização prevê o plantio de mil mudas de espécies da Mata Atlântica em Lauro de Freitas por Tiago Pacheco

“Estamos cuidando da cidade para que as futuras gerações possam viver em um espaço mais limpo, saudável e acolhedor. O combate às mudanças climáticas começa nas cidades, e por isso estamos implementando políticas que unem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Essa é uma das marcas da nossa gestão: planejar com responsabilidade e agir com compromisso”, afirmou. As primeiras mudas plantadas incluem ipês de várias cores e pata-de-vaca, espécies adaptadas ao clima litorâneo da cidade. Técnicas específicas foram utilizadas para garantir a vitalidade das árvores, como adubação, barreira contra formigas, hidrogel e coroamento.

Para a prefeita, esse cuidado técnico mostra o quanto a gestão está comprometida com a causa ambiental. “Esse não é um projeto improvisado. É um plano pensado, estruturado e que terá continuidade. Queremos transformar Lauro de Freitas em referência de sustentabilidade, mostrando que é possível conciliar desenvolvimento urbano com preservação ambiental”, frisou.

Débora Regis também fez questão de lembrar que, nos últimos anos, a pauta ambiental foi negligenciada no município. “A sustentabilidade foi esquecida e o meio ambiente ficou em segundo plano. Encontramos praças, canais e espaços verdes abandonados. Mas hoje mostramos que a nossa administração tem responsabilidade e compromisso com cada área da cidade, inclusive com o meio ambiente. Essa é a diferença de uma gestão que trabalha para transformar Lauro de Freitas em uma cidade melhor para viver”, salientou.

Segunda a prefeita, o Plano Municipal de Arborização integra um conjunto de ações que a Prefeitura já vem executando desde o início da gestão, como limpeza de canais, obras de drenagem e requalificação de espaços públicos.

Mais recentes

Imagem - Lawfare de gênero: violência contra a mulher no Direito

Lawfare de gênero: violência contra a mulher no Direito
Imagem - Violência de gênero: 19 anos da Lei Maria da Penha e o alto custo para o Brasil

Violência de gênero: 19 anos da Lei Maria da Penha e o alto custo para o Brasil
Imagem - Além dos pets: saiba a relação do médico-veterinário com a mesa de sua casa

Além dos pets: saiba a relação do médico-veterinário com a mesa de sua casa

MAIS LIDAS

Imagem - Como fazer o esmalte durar mais tempo nas unhas
01

Como fazer o esmalte durar mais tempo nas unhas

Imagem - Quem é Adrielly, mulher envolvida em nova polêmica de Yuri Lima e Iza
02

Quem é Adrielly, mulher envolvida em nova polêmica de Yuri Lima e Iza

Imagem - Voto de Fux pode mudar destino de Bolsonaro? Entenda pedido de anulação
03

Voto de Fux pode mudar destino de Bolsonaro? Entenda pedido de anulação

Imagem - Fux pede anulação de processo por falta de competência do STF para julgar Bolsonaro e outros réus
04

Fux pede anulação de processo por falta de competência do STF para julgar Bolsonaro e outros réus