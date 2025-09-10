Acesse sua conta
'A Bahia quer saber quando a obra vai começar', dispara Sandro Régis ao criticar criação de Secretaria Especial da Ponte Salvador-Itaparica

Leia a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 18:09

Deputado estadual Sandro Régis (União Brasil)
Deputado estadual Sandro Régis (União Brasil) Crédito: Sandra Travassos/Alba

O deputado estadual Sandro Régis (União Brasil) criticou a iniciativa do governo estadual de criar uma Secretaria Especial para acompanhar as obras da Ponte Salvador-Itaparica. Para o parlamentar, em vez de mais cargos e estruturas, o governo deveria apresentar uma data concreta para o início das obras.

“O governo enrola a população há quase 15 anos com anúncios, propagandas e solenidades. Agora inventa uma nova secretaria, mas o que a Bahia quer saber é se a obra vai realmente começar”, afirmou Régis, ao lembrar que a ponte foi anunciada em 2009, com promessa de entrega em 2013, mas permanece apenas no discurso.

O deputado ressaltou que o Estado já possui órgãos com atribuições para acompanhar o projeto e que a nova estrutura administrativa vai gerar mais despesas aos cofres públicos.

“Não adianta criar secretaria para administrar promessa, o que se espera é execução e entrega. Essa ponte já virou sinônimo de piada, uma piada de mau gosto que o PT faz com o povo baiano nesses quase vinte anos de governo”, ressaltou Sandro Régis.

Ele também salientou que recentemente o governo gastou R$ 4,9 milhões para contratação de um relatório que levantou pontos de atenção da obra. “E o pior de tudo é que o governador chamou o relatório de fake news, sem saber que foi ele mesmo que pagou pela consultoria”, pontuou Régis.

Para ele, a nova secretaria representa mais um factoide do PT para disfarça a má gestão estadual. “Quem não entrega resultados tem que ficar criando espuma”, arrematou.

