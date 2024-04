POMBO-CORREIO

A amizade de Geraldo Jr. com os Bolsonaros, os radiadores de Jerônimo e o direcionamento do União Brasil

Leia a coluna na íntegra

C Coluna Pombo Correio

Publicado em 12 de abril de 2024 às 05:00

Deputado federal Eduardo Bolsonaro e o vice-governador Geraldo Júnior Crédito: Reprodução

Meu passado me condena

Começou a viralizar nesta quinta-feira (11) um vídeo em que o vice-governador Geraldo Jr. (MDB), que agora se diz lulista ferrenho, chama o senador Flávio Bolsonaro de amigo em um evento na Câmara de Salvador, em 2020, ao lado do deputado federal Eduardo Bolsonaro. No vídeo, Geraldo ainda pede que Eduardo leve um abraço seu ao “nosso presidente da República”, que à época era Jair Bolsonaro (PL). “Leve um abraço caloroso ao nosso presidente da República e ao meu amigo pessoal Flávio Bolsonaro”, diz ele, que já foi eleitor declarado de Bolsonaro em 2018.

Sem pressa pela paz

Principal programa do governo Jerônimo (PT) para a área da Segurança Pública, o projeto Bahia pela Paz está parado há um mês na Assembleia Legislativa sem previsão de quando será discutido e votado. A vagareza contrasta com o avanço acelerado das facções criminosas, que passaram a fazer, pasmem, censo demográfico das comunidades que dominam.

Espanha

O texto chegou à Alba no dia 13 de março e somente no dia 3 de abril foi distribuído para relatoria do deputado Robinson Almeida (PT), no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O problema é que, como revelou o CORREIO, a CCJ não funciona há cinco semanas. A presidente do colegiado, Maria del Carmen (PT), estava em viagem pela Espanha, sua terra natal.

Parabéns, radiadores!

A coluna Pombo Correio está pensando em criar uma seção só para as pérolas do governador Jerônimo Rodrigues. Nesta semana, ao falar dos profissionais da comunicação, Jerônimo citou os “radiadores, radialistas, locutores e blogs”. Isso mesmo, RADIADORES!

Direcionamento

O presidente estadual do União Brasil, deputado Paulo Azi, pretende convocar reuniões periódicas da executiva do partido para tratar de temas de interesse da oposição, com foco na Assembleia Legislativa. As decisões tomadas nas reuniões deverão virar fechamento de questão, o que na prática significa que os deputados que desobedecerem a esta orientação poderão incorrer em infidelidade partidária. Uma das penalidades já definidas é não dar acesso a recursos dos fundos partidário e eleitoral já para as eleições de 2024.

Prazo definido

A chapa da oposição em Lauro de Freitas será lançada ainda em abril com um grande evento liderado pelo ex-prefeito de Salvador ACM Neto. De acordo com interlocutores da política no município, a provável chapa será formada pela vereadora Débora Régis e pelo ex-vereador Mateus Reis, ambos do União Brasil. Eles devem ter o apoio de todo o grupo oposicionista na cidade.

Buraco assistencial

Embora insista na tese de fake news toda vez que é criticada pela crise na saúde pública da Bahia, a Secretaria de Saúde (Sesab) não conseguiu esconder dessa vez o buraco assistencial que provocou na oferta de leitos de ortopedia. Isso porque o próprio sistema da regulação de saúde registrou que o Hospital Ortopédico da Bahia, inaugurado há 40 dias, recusou atender uma criança com fratura de fêmur com a alegação de que não tem equipamentos básicos para a realização de cirurgia. Por outro lado, os leitos do Hospital Manoel Vitorino, que atende a mesma especialidade, já foram desativados e nem aparecem mais como alternativa para transferência na tela da regulação.

Corra da relatoria

Além de retardar a indicação dos nomes para a composição do Conselho de Ética na Assembleia Legislativa da Bahia, a bancada governista agora ensaia um movimento para se esquivar do protagonismo no processo que pode cassar o deputado Binho Galinha, aliado do governador Jerônimo Rodrigues. Nos últimos dias o que mais se ouviu no bloco da maioria foi o coro “corra da relatoria”. Binho Galinha é investigado pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro do jogo do bicho, agiotagem, extorsão e receptação qualificada.

Alerta vermelho

Partidos de oposição no estado têm boas chances de ampliar ainda mais a presença em prefeituras das 20 maiores cidades da Bahia. Se em 2020 já conseguiram eleger a maioria dos prefeitos nestes municípios, em 2024 esse número pode aumentar, uma vez que há nomes competitivos e que, em alguns casos, lideram pesquisas em cidades hoje controladas por legendas governistas. Em Ilhéus, que é controlada hoje pelo PSD, por exemplo, Valderico Júnior (União Brasil) e Jabes Ribeiro (PP) despontam melhor que os nomes governistas. Em Itabuna e Alagoinhas, o deputado estadual Pancadinha (Solidariedade) e o ex-prefeito Paulo Cezar (União Brasil), respectivamente, largam na frente. Em Lauro de Freitas, os três mais bem posicionados em pesquisas são da oposição - o melhor deles a vereadora Débora Régis (União Brasil).

Empate em Camaçari

Nas cidades que hoje são governadas por partidos de oposição, tanto os prefeitos que vão para a reeleição quanto os novos nomes despontam bem. Em Camaçari, por exemplo, onde o ex-prefeito Luiz Caetano (PT), a disputa está acirradíssima com cenário de empate técnico com Flávio Matos (União Brasil), conforme apontam sondagens. Ou seja: se vacilar, o governo pode reduzir ainda mais sua presença eleitoral nas grandes cidades.

Em alta

Em Simões Filho, o nome escolhido pelo prefeito Dinha Tolentino para a disputa eleitoral deste ano, o presidente da Câmara Del do Cristo Rei (União Brasil), tem conquistado adesões até mesmo de nomes que disputaram a eleição passada no grupo do ex-prefeito Eduardo Alencar (PSD). O núcleo duro de Dinha tem elogiado o escolhido, que, em articulação conduzida pelo próprio prefeito, não apenas conseguiu unir a base como ampliou o leque de apoios.

Inserções na TV