A operação andina, o petista na mira da PF e as obras de papel reeditadas por Jerônimo

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 05:00

Atuação de operador ligado a influente cacique da base petista chama atenção Crédito: Imagem feita por IA

Vem chamando a atenção nos bastidores da política baiana a atuação cada vez mais ostensiva do operador de um influente cacique da base petista na Bahia. O rapaz tem feito operações cada vez mais robustas, o que já despertou a atenção no meio político, que comenta sobre o apetite cada vez mais feroz do influente petista. Quem está por dentro das operações da dupla diz que o caso é tão colossal quanto a Cordilheira dos Andes.

Líder no alvo

Chegou à coluna a informação de que o PT baiano anda em polvorosa com a possibilidade de ver um influente líder do partido envolvido em uma operação da Polícia Federal bastante comentada nas últimas semanas. O assunto já vem sendo comentado, de forma muito reservada, entre parlamentares do estado. Um deles chegou a comentar com um colega que o petista está “envolvido até o talo”. Agora, o burburinho é que os petistas atiraram no que viram e acertaram no que não viram.

Obras de papel

Três anos depois da enxurrada de convênios firmados pelo então governador Rui Costa (PT) às vésperas da eleição de 2022, o governo de Jerônimo Rodrigues (PT) segue firme no compromisso de reeditar as promessas. Ontem, por exemplo, o Diário Oficial trouxe mais uma leva de termos aditivos para garantir que ao menos as promessas não percam validade legal. Entre elas, estão uma creche no município de Presidente Jânio Quadros, orçada em R$ 2,6 milhões, com convênio assinado em abril de 2022 e três aditivos já publicados; duas escolas de seis salas na cidade de Pedrão, no valor de R$ 2,2 milhões cada, também de abril de 2022, igualmente no terceiro termo de aditamento; e por fim uma escola de cinco salas em Itacaré, ao custo de R$ 6,6 milhões, cujo convênio, firmado em maio de 2022, foi novamente prorrogado em setembro deste ano.

Embala para 2026

Durante esse tempo, Jerônimo tem feito valer o carimbo de obras “eleitoreiras” que Rui colocou sobre elas em 2022, sem nenhuma demonstração prática de que a obra possa virar realidade para a comunidade escolar dessas cidades. Mesmo assim, Jerônimo continua a vender a imagem de “parceria com os municípios”, querendo fazer parecer que mais vale um abraço sem escola do que avanços efetivos para a população do interior. O que se ouve à boca miúda é que os prefeitos estão à espreita contra a nova rodada de renovações de convênios que se avizinha para 2026. Por ora, Jerônimo já pode pedir música no Fantástico.

Certo como o amanhã

No grupo petista no estado, até devem existir alguns que duvidam sobre quem será o adversário de Jerônimo nas eleições do ano que vem no campo da oposição, mas há entre eles uma unanimidade: o vice-governador Geraldo Júnior (MDB) está fora da chapa. A certeza está presente em todas as correntes partidárias que integram o grupo governista, das mais à esquerda às mais centristas. O problema é que Geraldo parece ainda não ter percebido. Das duas, uma: ou incorporou de vez seu personagem fanfarrão da política e finge que nada acontece ou resolveu engolir seco.

Ostracismo

O fato é que o vice-governador, terceiro lugar na eleição de 2024 em Salvador, anda cada vez mais no ostracismo, tanto é que seu programa em uma rádio, nesta semana, tinha apenas uma pessoa assistindo no Youtube. As más línguas já disseram que, para garantir a audiência, ele deve ter obrigado algum assessor a ver. Que maldade.

Bomba-relógio

Estão para estourar casos graves de assédio sexual e moral contra servidoras de duas importantes secretarias estaduais. Segundo informações apuradas pela coluna, os assediadores seriam quadros históricos das pastas, alguns ligados a partidos políticos, e as vítimas seriam mulheres mais novas, algumas delas estagiárias, que chegaram a pedir desligamento. Os titulares de ambas as secretarias, ainda conforme interlocutores, atuaram para abafar a situação e evitar a publicização. Mas, pelo que se sabe, os casos são uma verdadeira bomba-relógio prestes a explodir.

Confusão na Cultura

Embora negue publicamente, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, é tratada como candidata a deputada federal e já tem articulações em andamento. Contudo, os movimentos da ministra andam provocando incômodo, segundo fontes com trânsito no Palácio de Ondina. As informações são que a equipe de Margareth já está na Bahia atuando para viabilizar a candidatura. Mas, conforme as fontes, há uma tremenda confusão entre público e privado. A assessoria dela é confundida com a equipe do ministério e com o staff da cantora. Explicando em miúdos: as mesmas pessoas parecem fazer as duas funções. Não se sabe, por exemplo, se uma determinada assessora dela é do ministério ou está ali representando a artista.

Comemorar o quê?

No mês em que o governo comemora o aniversário de criação do programa Bahia Sem Fome, aprovado pela Assembleia Legislativa em outubro de 2023, o IBGE jogou um balde de realidade sobre o discurso oficial. Segundo a mais recente Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), quatro em cada dez domicílios baianos sofrem algum tipo de insegurança alimentar. O dado é cruel: moradores de mais de 2,1 milhões de lares enfrentam dificuldades para garantir comida na mesa. Mesmo após quase duas décadas de governos do PT, a Bahia segue sendo o segundo estado com o maior número de famílias ameaçadas pela fome, atrás apenas de São Paulo, que tem mais que o dobro da população baiana.

Sem efetividade

Vale lembrar que, também recentemente, uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE) revelou falhas graves na execução do principal programa do governo estadual contra a insegurança alimentar, que é o Bahia sem Fome, desde fragilidades orçamentárias até problemas de armazenamento dos equipamentos e má distribuição territorial das ações. O relatório mostrou que, das 417 cidades baianas, 90 sequer foram contempladas com qualquer medida de combate à fome, enquanto 289 municípios receberam apenas uma ação isolada. Em outras palavras, o governo concentrou esforços justamente onde os indicadores sociais são melhores - casos de Salvador e Lauro de Freitas - e deixou à margem municípios mais vulneráveis, como São José da Vitória, Gongogi e Pau Brasil. No papel, o programa é bonito, mas na prática, o TCE constatou falta de efetividade e planejamento, o que transforma o discurso de combate à fome em mera peça de propaganda.

