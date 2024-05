POMBO-CORREIO

Jerônimo no país das maravilhas, o modo camaleão de Geraldo Jr. e o calundu do PSD

Publicado em 24 de maio de 2024 às 05:00

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues Crédito: Ana Albuquerque/Correio

O Metaverso do Govenador

Era uma vez a Bahia do JeroVerso, o mundo fantástico do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Nela, o estado tem a melhor educação do país, tem serviços de saúde de alta qualidade e tem os mesmos problemas de segurança pública que a Europa. A realidade paralela foi novamente propagada pelo governador nesta semana quando comemorou a recente divulgação do IBGE sobre analfabetismo cujos dados colocam a Bahia como o estado com maior número de não alfabetizados do país - título que ostenta ao longo dos governos petistas. E, ainda nesta semana, Jerônimo comparou as questões de segurança da Bahia com, pasmem, a Europa, contando que esteve no continente europeu na semana passada e viu que a atuação das facções criminosas também está por lá. A realidade real do estado, com o perdão da redundância, é bem diferente do JeroVerso.

A culpa é do mundo

Ainda sobre a segurança, Jerônimo resolveu mudar o disco. Antes, assim como o antecessor Rui Costa (PT), dizia que a violência era um problema nacional. Como viu que o argumento atingia em cheio o governo Lula (PT), o governador agora diz que é uma questão mundial. E enquanto o governo petista segue, após 18 anos, procurando culpados, a violência avança pelo estado.

Camaleão

O vice-governador Geraldo Júnior voltou a ativar o modo “camaleão” nesta semana ao utilizar o horário partidário do MDB para fazer críticas ao BRT de Salvador. Quando era presidente da Câmara Municipal, o próprio Geraldo não apenas defendeu a aprovação de uma operação de crédito para a construção do modal como disse que o BRT “é uma entrega que devemos fazer à cidade”. O emedebista também tem vestido a camisa de ‘neo ambientalista’, mas articulou medidas contra o meio ambiente quando presidiu a Câmara de Salvador. Sem contar que ele era eleitor declarado de Jair Bolsonaro e agora se diz lulista de carteirinha. Tá ficando difícil para Geraldo se defender de suas próprias incoerências.

Palavras ao vento

O mesmo Geraldo Jr. causou revolta no núcleo duro de sua correligionária Lucia Rocha, vereadora e pré-candidata a prefeita de Vitória da Conquista. No lançamento da pré-candidatura dela, Geraldo pregou a unidade da base petista na cidade, justamente o discurso que é abominado pela vereadora e seus apoiadores, que tem resistido a abrir mão da disputa para o deputado federal Waldenor Pereira, nome do PT na cidade. Lucia tem dito que não vai se retirar da disputa e, no evento, não escondeu a insatisfação com a fala do vice-governador.

Cheiro de derrota

Alguns deputados do PSD se associaram a um grupo de parlamentares rebeldes e decidiram não dar quórum para votação de projetos do Governo na Assembleia Legislativa enquanto não tiverem suas demandas. O pagamento de emendas e a execução de obras prometidas a prefeitos aliados iniciam uma lista longa de reclamações. Há, ainda, uma queixa de que o governo tem sido conivente com um movimento de ‘enfraquecimento’ do PSD no estado - o partido é o maior da base e tem mais de 100 prefeitos. Na última terça, quando o Executivo pretendia ver aprovado o empréstimo de R$2 bilhões, houve uma evasão quase coletiva do plenário. Ao sentir o cheiro de derrota no ar, o próprio líder Rosemberg Pinto (PT) articulou para derrubar a sessão.

Prioridades

O deputado estadual Robinson Almeida (PT) virou alvo de comentários nos bastidores após ter marcado presença no Barradão na última quarta-feira (22) para acompanhar o jogo entre Vitória e Botafogo pela Copa do Brasil. A questão é que, no mesmo dia, a sessão da Alba contou apenas com a presença do deputado José Raimundo (PT) entre a base petista. Diante da insatisfação da bancada governista, havia uma expectativa de que pelo menos os petistas fossem ao plenário, o que não aconteceu. Nem mesmo Robinson, que é líder da federação PT-PCdoB-PV.

Recado dado

Uma fatia importante de deputados federais aliados de Jerônimo se juntaram à bancada do Agro e votaram favoráveis ao PL 709/2023 que impede invasores de terra de receberem benefícios sociais do Governo. A matéria foi tratada pelo setor como “o início do fim do MST”, movimento que conta com a simpatia do governador.

Governo pelo fake

A plataforma Bahia contra o Fake, criada pelo Governo do Estado para apurar e denunciar quem divulga informações falsas, poderia colocar a lupa sobre um assessor de Jerônimo que fica, na calada da noite, disparando informações imprecisas via WhatsApp a jornalistas. Muita gente acabou embarcando na fake news oficial e levou informação equivocada à população.

