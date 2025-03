POMBO-CORREIO

Novela da Via Bahia escancara caos administrativo do governo na Bahia

Via Bahia segue lucrando alto – mais de R$ 1 milhão por dia nos com pedágios

O governo Lula 3 conseguiu a proeza de errar três vezes na mesma pauta. A novela da Via Bahia, que segue extorquindo os motoristas baianos nas rodovias federais, escancarou o caos administrativo do governo petista. Primeiro, prometeram encerrar a concessão abusiva da empresa, que há anos não cumpre suas obrigações contratuais. >

E, como se não bastasse, ainda não conseguiu desatar o nó econômico e político que fez o Planalto entrar em 2025 sem ter aprovado o orçamento no Congresso Nacional. Ou seja, sem planejamento, sem verba e sem solução. Enquanto isso, a Via Bahia segue lucrando alto – mais de R$ 1 milhão por dia nos com pedágios, segundo o próprio demonstrativo financeiro da empresa. >

No centro dessa operação tabajara está o ministro da Casa Civil, Rui Costa, autor do anúncio triunfalista de que colocaria a Via Bahia para correr do estado até 31 de março. Pelo jeito, a promessa de Rui virou fumaça, já que o governo federal deu um calote e ainda não pagou a indenização combinada para finalmente expurgar a Via Crucis Bahia. Parece que o “Correria” da Bahia ainda está engatinhando em Brasília.>