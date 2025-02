POMBO-CORREIO

O conselho sincero, o meme da enrolação e os rombos nas contas do governo Jerônimo

Leia a coluna na íntegra

Pombo Correio

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 05:00

Moema Gramacho, ex-prefeita de Lauro de Freitas Crédito: Fernando Vivas/GOVBA

Conselho >

A ex-prefeita de Lauro de Freitas Moema Gramacho (PT) foi aconselhada por aliados recentemente a não ser candidata a deputada federal. Fontes do partido dizem que a elevada rejeição de Moema na reta final de seu governo terá um impacto para 2026, tanto no município quanto na região metropolitana. Disseram à ex-prefeita que, caso pretenda disputar a eleição, concorra a uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). "E ainda assim vai ter dificuldade", confidenciou uma liderança petista.>

Lista infinita>

Viralizou nesta semana um meme nas redes sociais que ironiza as promessas do governador Jerônimo Rodrigues (PT). A publicação, com o mote "primeiro você promete, depois você enrola", traz a ponte Salvador-Itaparica e o VLT, que não saem do papel, e o antigo Centro de Convenções, que segue abandonado. O meme despertou tanto a criatividade de usuários nas plataformas digitais que, se for incluir todas as promessas não cumpridas, renderia centenas de publicações. Só para citar outras lembradas por usuários: a nova rodoviária, as melhorias no Planserv, a redução da violência, o avanço nos índices educacionais, diversas estradas de ligação… vamos parar por aqui, senão a coluna não acaba hoje.>

Queda livre>

Pesquisas encomendadas por influentes lideranças partidárias na Bahia apontam um cenário de alerta para a cúpula governista na Bahia. Além de números negativos nas intenções de voto, a maior preocupação foi com o baixo índice de avaliação do governador Jerônimo Rodrigues, até mesmo em regiões onde teve grande votação em 2022. Os números, contaram lideranças à coluna, são ainda piores nos grandes centros, onde observam uma curva crescente na desaprovação do governador.>

Rombo>

Se nacionalmente o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem sido marcado por um forte desequilíbrio fiscal na economia, na Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues parece seguir a mesma cartilha. Nesta semana, durante audiência pública para avaliação do cumprimento das metas fiscais de 2024, a Secretaria da Fazenda revelou que o resultado primário apurado no final do segundo ano de Jerônimo foi negativo em R$ 302 milhões, enquanto a meta estabelecida previa um superávit de R$ 45,3 milhões. Em 2023, o rombo foi ainda maior, chegando a R$ 1,1 bilhão. Para completar, o Planserv fechou as contas em 2024 com um rombo de R$ 198 milhões. A pergunta que fica é: quem vai pagar essa conta?>

Desproporcional>

Por falar em desarranjo das contas públicas na Bahia, o quadro de despesas mostrou que em 2024, apenas com juros e encargos da dívida, a Bahia gastou R$ 1,766 bilhão. O número é até aceitável considerando o total de R$ 74 bilhões da despesa naquele ano, mas não passou batido diante da comparação de que o montante é quatro vezes maior do que os R$ 414 milhões aportados pelo governo do Estado para custear as despesas do Planserv.>

Tô sabendo não>

Durante a audiência pública, um deputado do PT admitiu surpresa ao ouvir do secretário estadual da Fazenda, Manoel Vitório, que Jerônimo foi o governador com o maior volume de investimentos no primeiro ano de gestão. “Eu nunca tinha visto falar nisso, tá tendo alguma dificuldade aí. Estamos fazendo e não estamos informando”, disse o parlamentar durante a audiência pública desta semana, quando Vitório apresentou o balanço do terceiro quadrimestre de 2024. A verdade é que esse volume atribuído a Jerônimo foi encaminhado pelo ex-governador Rui Costa (PT), especialmente pela quantidade desenfreada de convênios firmados com prefeitos em 2022, no calor do processo eleitoral. Mas se nem mesmo os petistas mais apaixonados sentiram diferença, imagine o povo…>

Joio>

As declarações do deputado Robinson Almeida (PT) viraram uma dor de cabeça para o núcleo de articulação política de Jerônimo. Enquanto o governador busca se aproximar de prefeitos, até aqueles declaradamente bolsonaristas, o parlamentar tem dito abertamente que é contra a adesão de quadros com esse perfil. A crítica recente que mais incomodou o Palácio de Ondina foi a que Robinson fez no último sábado (15), em Cruz das Almas, cidade do prefeito Ednaldo Ribeiro (Republicanos), que virou alvo da ambição do governo, mesmo sabendo que ele marchou ao lado do capitão em 2022. Lá em Cruz das Almas, durante as comemorações dos 45 anos do PT, Robinson disse à imprensa local que Jerônimo não precisa de bolsonarista e que o campo petista precisa “separar o joio do trigo”.>

Desafinados>

Uma pergunta rápida sobre a parceria Lula-Jerônimo: se o presidente atribuiu a responsabilidade pela alta nos combustíveis ao reajuste do ICMS, então ele culpou Jerônimo pela gasolina mais cara na Bahia? Afinidade que fala, né!? >

“Sofrimento”>

Ao buscar explicações para o atraso na entrega das obras da nova rodoviária, na região de Águas Claras, o governador Jerônimo admitiu esta semana que lidar com o imbróglio virou um “sofrimento”. Disse, todavia, que o problema não é falta de dinheiro. Vale lembrar, contudo, que quanto mais arrastada, mais cara fica a obra, como se viu em 2022 com um acréscimo de pelo menos R$ 36 milhões na reformulação de contrato. Sem contar que o estado ainda teve que pagar R$ 2 milhões por custos indenizatórios à empresa que abandonou a obra. Ou seja, dinheiro tem. Só não tem gestão.>

Censura prévia>