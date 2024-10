POMBO-CORREIO

O ataque de fúria de Jerônimo, o candidato caloteiro e o cavalo paraguaio do PT em Camaçari

Leia a coluna na íntegra

C Coluna Pombo Correio

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 05:00

Jerônimo ficou irado após ACM Neto ganhar direito de resposta Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

Vermelho de raiva

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) teve um ataque de fúria quando viu o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) entrar com um direito de resposta no programa eleitoral de Geraldo Júnior (MDB). Pego de surpresa, Jerônimo saiu dando esporro na equipe por não ter conseguido reverter o direito de resposta.

Senha bloqueada

Um certo candidato do PT, em uma grande cidade da Bahia, deu um calote em uma agência que fazia a sua campanha. Com o prejuízo, a empresa decidiu abandonar a empreitada e levou com ela todas as senhas das redes sociais do concorrente. Agora, para fazer as publicações, os profissionais que ficaram estão tendo que usar o celular do próprio candidato. Que fase...

Simpatia zero

Uma Operação Socorro foi montada ontem à noite para tentar salvar a candidatura Caetano (PT), em Camaçari. O alto comando do Governo deslocou equipes para a cidade. Líder absoluto nas pesquisas no início da campanha, Caetano foi perdendo força semana após semana e agora levantamentos internos realizados pelo seu grupo político já apontam um cenário de virada em favor de Flávio Matos (União Brasil). O cenário deixou o “Simpatia” com cara de poucos amigos. Entre os petistas, Caetano já começou a ser visto como “cavalo paraguaio”.

Farra das pesquisas

A Justiça está de olho em veículos de comunicação que estão publicando pesquisas de institutos sem nenhuma credibilidade, com fortes indícios de que os levantamentos estão sendo comprados por candidatos interessados. Muitas dessas pesquisas são feitas por empresas desconhecidas, que acabam bancando as consultas com recursos próprios. E é sabido por todos que a realização desses levantamentos é cara. O fato tem acontecido não apenas em Salvador, mas principalmente no interior. A questão que fica é: de onde vem esse dinheiro?

Pacto velado

Um certo partido político tem se mostrado cada vez mais próximo do crime organizado e das facções criminosas, que têm com ele um acordo velado de sempre impedir os adversários de frequentarem determinadas áreas. Casos estão sendo registrados em diversos estados. Essa é uma das situações mais graves e pouco faladas no processo eleitoral deste ano em todo o Brasil.

Clima melancólico

A avaliação unânime na base governista é que o vice-governador Geraldo Júnior vai chegando ao fim de sua campanha em Salvador de forma melancólica. Com a pecha de “traidor” e “enrolão”, Geraldo tem visto cada vez mais aliados o abandonarem para apoiar o prefeito e candidato à reeleição Bruno Reis (União Brasil) ou o postulante do PSOL, Kleber Rosa. A preocupação agora, tanto de Geraldo quanto de seus fiadores, é que o resultado de domingo seja o pior da base petista na capital.

Reflexão do dia

Em um estilo característico, Geraldo Júnior retomou a gravação de seus vídeos diários de reflexão, agora com mensagens que parecem refletir as angústias da sua solitária jornada rumo à reta final eleitoral. Em um desses vídeos, ele sugere aos seus seguidores que, na ausência de apoio de parceiros ou amigos, é preciso ser o próprio incentivador.

Cabeça quente

O governador Jerônimo Rodrigues tem andado preocupado e irritado com o desempenho de seus candidatos nas maiores cidades do estado. A aliados, Jerônimo tem classificado a situação de sua base como difícil, em especial nas cinco maiores cidades (Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari e Juazeiro). O petista, inclusive, tem cobrado de sua equipe e aliados mais empenho nesta reta final para tentar reverter os prognósticos de derrota. A pessoas próximas, o governador confessou que o resultado deste ano pode ser decisivo para 2026.

O último apaga a luz

Na reta final da campanha em Lauro de Freitas, o candidato de Moema Gramacho (PT), Antônio Rosalvo (PT), tem visto uma onda de candidatos de sua base migrarem para apoiar Débora Regis (União Brasil). O movimento, que já vinha acontecendo, se intensificou nos últimos dias, inclusive do próprio partido de Rosalvo. A situação tem deixado Moema cada dia mais irritada e soltando cobras e lagartos para todos os lados.

Censura

Em Itapetinga, a oposição tem sido acusada de censurar radialistas para impedir críticas a Cida Moura (PSD), candidata a prefeita, e João de Deus (PT), candidato a vice. Comunicadores que atuam na cidade relataram, nos bastidores, que receberam ligações de integrantes da coordenação de campanha de Cida para pedir que não fossem feitas críticas à candidata do PSD. Uma das rádios, inclusive, é ligada a um deputado federal do PSD.

Boletim de ocorrência

A candidata do PT à prefeitura de Ilhéus, Adélia Pinheiro, recebeu uma advertência severa do Tribunal de Contas do Estado (TCE) da Bahia no relatório de auditoria que apontou um gasto indevido de R$1 milhão, do período em que foi secretária de Educação do Estado. Os auditores descobriram que ela autorizou o pagamento de hospedagem durante um congresso em Salvador para professores que tinham residência na capital baiana.

De volta