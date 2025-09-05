POMBO-CORREIO

O dinheiro que caiu do céu, Jerônimo escapa de vaias e a nova dor de cabeça de Rui

Leia a coluna na íntegra

Pombo Correio

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 05:30

Ao trocar uma luminária no salão, funcionários encontraram pacotes de dinheiro escondidos no teto Crédito: Reprodução/IA

Quem diz que dinheiro não cai do céu é porque ainda não conhece um certo salão de beleza em Salvador. O local pertence à esposa de um poderoso político baiano, que, inclusive, faz questão de arrotar sua autoridade por onde passa. Recentemente, uma luminária do salão precisou ser trocada e, na hora de realizar o serviço, os funcionários que faziam a substituição se depararam com uma situação inusitada: ao tirarem o acessório, caíram vários pacotes de dinheiro que estavam no teto. O constrangimento foi grande, mas nada que abale o influente político. Agora, o que se comenta é que ele já estaria planejando expandir os negócios e abrir novas filiais do salão na capital baiana. Também pudera: que outro negócio ele conseguiria fazer brotar dinheiro do teto?

Falta estratégica

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) escapou de tomar uma sonora vaia durante a abertura do Barra Agroshow, realizada nesta quinta-feira (4) no município de Barra, no Oeste da Bahia. Lideranças políticas e representantes de entidades - a maioria delas ligada ao próprio PT - prepararam um protesto para recepcionar Jerônimo no evento, mas o governador decidiu não comparecer. O motivo da insatisfação, que afeta principalmente aliados do petista, são as promessas não cumpridas, a exemplo da implantação de uma policlínica e de novas estradas, o que dificulta até o escoamento da produção agropecuária local. Recentemente, inclusive, a vereadora Socorro (Agir), segunda mais votada no ano passado em Barra, fez duras críticas a Jerônimo e anunciou que não irá mais caminhar com o governador.

Esporro

Jerônimo tem feito desmoronar sua fama de mister simpatia com o tratamento grosseiro que dispensa a aliados até mesmo em público. A vítima da vez foi o ex-prefeito de Santana, Marcão, a quem Jerônimo deixou pelo meio do caminho após um expressivo esporro durante uma agenda no interior da Bahia. Além do constrangimento do momento, o vídeo do flagrante roda as redes sociais para desconforto do governador. Em tempo: depois de deixar a prefeitura, Marcão ganhou um cargo na Casa Civil do governo estadual e, pelo visto, não tem mais o mesmo peso político aos olhos de Jerônimo.

Fato sem fake

Por falar em grosseria, a imagem que marcou esta semana foi a abordagem hostil de Jerônimo contra um jornalista que buscava explicações sobre um relatório técnico com pontos de atenção sobre a construção da ponte Salvador-Itaparica. De pronto, Jerônimo tratou o conteúdo como fake news, sem saber que o tal relatório foi encomendado pelo próprio governo, ao custo contratual de quase R$ 5 milhões, revelando pura ignorância sobre os atos da sua gestão. Ignorando esse detalhe, Jerônimo insistiu em atacar a imprensa, em uma das cenas mais deploráveis da cobertura política recente. Para reforçar sua versão, ainda pediu ao repórter que dissesse quem produziu o relatório, realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), sem perceber que o estudo foi contratado pelo próprio governo.

Vergonha

O episódio traz à tona aquilo que o mundo político já previa desde que Jerônimo renunciou à função de governador para se dedicar a viagens ao interior com mera finalidade política-eleitoral. Levantou ainda uma dúvida incômoda: quantos outros relatórios milionários, contratos e convênios seguem sem o seu mínimo conhecimento? E mais: como confiar que uma ponte de R$ 10 bilhões sairá do papel se o governador mal sabe o que acontece nos bastidores com as equipes técnicas? A cena desta semana fez os aliados mais fiéis enterrarem a cabeça no chão com tamanha vergonha alheia.

Alergia à cadeira

Depois da trapalhada contra a imprensa, quem passou a andar na corda bamba foi a equipe de assessoria do governador. O episódio deu a impressão de que Jerônimo governa “no gogó”, sem qualquer amparo técnico, e conduz o estado ao sabor da própria vontade. Fontes palacianas asseguram, no entanto, que há esforço para orientá-lo, mas que o petista é pouco receptivo às instruções. Internamente, a avaliação é de que o que ele gosta mesmo é de estrada, agenda e comício - a cadeira de governador, dizem, parece lhe causar alergia.

Rui para federal?

Integrantes do grupo governista na Bahia já começaram a falar publicamente que o ministro e ex-governador Rui Costa (PT) deverá ser candidato a deputado federal. O tema já vinha sendo comentado nas rodas de conversa petistas, mas agora começou a ganhar corpo. Contudo, segundo apurou a coluna, Rui não tem gostado nada da especulação, já que tem dito que deseja mesmo concorrer ao Senado, conforme já declarou diversas vezes. Fontes governistas dizem que, para ser candidato a deputado federal, Rui teria que "descer do pedestal", já que ele considera essa possibilidade um rebaixamento.

Ditadura

A sessão da última terça-feira na Assembleia Legislativa da Bahia foi um verdadeiro show de horrores. Uma pauta abarrotada de projetos do Executivo chegou ao plenário sem passar pelas comissões temáticas, incluindo matérias sobre remuneração e reorganização de cargos que mobilizaram servidores e sindicatos. Mas a bronca maior veio das barreiras impostas pela presidente Ivana Bastos (PSD), que limitou o acesso às galerias e reforçou a segurança. Do lado de fora, um sindicalista bradava, em tom de provocação, que estava “com saudade da ditadura”. Ironia grotesca: na chamada Casa do Povo, o povo ficou impedido de entrar.

Regimento

No plenário da Assembleia, a presidente Ivana Bastos voltou a ser advertida por atropelos regimentais - já é a segunda semana seguida. A confusão da vez foi a permissão para que o deputado Hilton Coelho (PSOL) falasse em tempo reservado apenas a líderes, um “agrado” que até pareceu democrático, mas que foi na contramão do regimento da Casa. A crítica que circula nos corredores é direta: talvez valha a presidente reservar menos energia para blindar o governo e um pouco mais de tempo para estudar o próprio regimento.

Disputa adiada

A novela entre Avante e PT em Paratinga ganhou mais um capítulo. O processo que apura possível descumprimento da cota de gênero pelo PT já teve três audiências suspensas em Ibotirama. Primeiro, por excesso de testemunhas; depois, pela ausência da advogada do partido; e, mais recentemente, por problemas de saúde do juiz. Enquanto isso, o Avante também é alvo de ação semelhante, mas nesse caso a Justiça apressou os trâmites. A pergunta que fica é: quando essa audiência finalmente vai acontecer?

Dificuldades