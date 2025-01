OLHO NA ASSEMBLEIA

PT mira manobra jurídica para tomar controle do Legislativo na Bahia

Ordem dentro do governo é tratar o senador Angelo Coronel (PSD) como “inimigo”

Embora o governador Jerônimo Rodrigues tenha dito que vai se manter distante da eleição para Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, a ordem dentro do governo é tratar o senador Angelo Coronel (PSD) como “inimigo” e fazer o que for preciso para impedir que o filho dele, o deputado estadual Angelo Filho (PSD) vença a disputa para a 1ª vice-presidência da Casa no confronto direto que pode ocorrer contra o parlamentar Rosemberg Pinto (PT). >