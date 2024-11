OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (10/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Peixes.

TOURO: É importante que você apresente o contraditório ao que é dito pelas pessoas, com ares de verdade absoluta. A verdade existe, ela não é um ponto de vista, mas atualmente o ponto de vista vale mais do que a verdade.

GÊMEOS: As mentiras complicam tudo, porque tiram o foco do que realmente deveria ser atendido. Porém, as coisas são como são e as pessoas usam a mentira com prodigalidade, como se não houvesse amanhã. Tome distância delas.