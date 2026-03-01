OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (1/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Leão.

Oscar Quiroga

Publicado em 1 de março de 2026 às 05:00

E assim, com o início de março, se foi uma sexta parte de 2026, e vale a pena questionar se o ano, que era novo até pouco tempo atrás, já ficou velho, uma repetição do mesmo de sempre.

Contar o tempo parece banal, e para quem sofre de ansiedade chega a ser um tormento, mas a civilização não existiria sem esse exercício, porque é graças à contagem do tempo que se pode planejar, organizar e prever os acontecimentos futuros para se precaver de problemas e, também, aproveitar o que a natureza nos oferece.

O ano gregoriano que predomina na contagem do tempo mede com exatidão a órbita da Terra ao redor do Sol, porém, falha na data que estipula o início, pois, se não fosse arbitrária, o ano começaria no dia 20 de março, quando a ronda zodiacal tem seu início.

ÁRIES: Apesar de que o caminho não está fácil de trilhar, sempre chega uma hora, como a de hoje, em que a vida parece sorrir um pouco mais do que o habitual, e ao alcance da mão acontecem situações que provocam regozijo.

TOURO: Agora é bom você se aquietar um pouco e retornar à rotina que brinda com bem-estar e alegria, essas coisas pequenas, mas essenciais, que servem para sua alma se sentir em casa em qualquer lugar, em qualquer tempo.

GÊMEOS: Conversar é preciso, mas selecionar direito o momento e as pessoas muito mais preciso ainda. Procure não dar informação a quem não a merece e nem tampouco atropelar os acontecimentos só para expor suas ideias.

CÂNCER: Importar-se com seus interesses e se focar neles não é necessariamente um exercício egoísta, há questões essenciais que precisam ser administradas e ninguém mais, além de você, as pode administrar.

LEÃO: É oportuno você fazer algumas intervenções firmes para que nada saia do trilho desejado, porque, como é habitual, sempre há pessoas por aí espalhando a brasa do fogo que você se empenha para manter aceso. Em frente.

LIBRA: Nem todas as pessoas com que você deve tratar agora são de seu apreço, mas isso não há de se tornar justificativa para que você evite os eventos sociais que reúnem as pessoas necessárias aos interesses em andamento.

ESCORPIÃO: Evite se esconder neste dia, ao contrário, faça o possível para se expor e verificar os resultados da exposição, porque muito provavelmente surgirão oportunidades que de outra maneira ficariam invisíveis.

SAGITÁRIO: A excitação que dá ao pressentir novas aventuras é incomparável, mas é impossível a sentir todos os dias e a toda hora, mesmo com você tendo nascido neste signo. Portanto, aproveite quando acontece.

CAPRICÓRNIO: Em muitos momentos da vida, todo ser humano decente se vê diante da perspectiva de ter de fazer muitas coisas que não são do seu apreço, mas que são necessárias. É sábio aceitar essa condição e seguir em frente.

AQUÁRIO: Há pessoas que são mais receptivas aos seus pedidos enquanto há outras que são resistentes. Como o momento é bastante adequado para fazer pedidos, escolha as pessoas mais resistentes. Os resultados serão melhores.