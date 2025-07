OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (13/7); veja previsões para seu signo

Lua míngua Vazia em Aquário até 20h46

CÂNCER: Sem perceber, sua mente continuará fazendo conjecturas ansiosas a respeito do que acontece. Procure usar sua vontade para perceber o momento em que a mente começa a fazer esse exercício, e o contenha com firmeza.>

LEÃO: Relacionamentos não são construídos do dia para a noite, mas podem ser destruídos num instante apenas. Assim são as coisas, o esforço para colocar em pé o destino pode ser jogado fora quando não se toma o devido cuidado.>

ESCORPIÃO: Quando as pessoas ficam se lamentando pelo que chega ao fim elas perdem o tempo precioso de aproveitar o momento para dar início a um novo caminho. Fins e novos começos se entrelaçam na construção do destino.>

SAGITÁRIO: Se tudo for conversado direitinho, haverá menos resistência ao que você pretende fazer, porém, se você não avisa ninguém de suas intenções e as pessoas só sabem depois que tudo foi feito, aí haverá resistência.>

PEIXES: O melhor lugar para se esconder é no meio do palco, representando um personagem que sirva para se mimetizar no mundo social, sem chamar a atenção para as cavilações em que sua alma está envolvida no mundo interior.>