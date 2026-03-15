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Horóscopo de domingo (15/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio e Marte em conjunção.

  • Foto do(a) author(a) Oscar Quiroga

  • Oscar Quiroga

Publicado em 15 de março de 2026 às 05:00

Não! Hoje não é um domingo plácido e sereno, os ânimos humanos andam sobressaltados, e como as pessoas se acostumaram a engolir sapos e levar desaforos para casa, convencidas de que assim poderiam driblar os problemas que precisam administrar, chega uma hora, que é agora, em que dá ânsia e a alma vomita tudo junto de uma vez.

A catarse é necessária, apesar de não ser esteticamente agradável, além do quê, precipita o que estiver por um fio, se equilibrando com relativa graça sobre um abismo insondável.

Procura, então, ter um objetivo nobre ao qual dedicar essa catarse, e se for possível e estiver dentro do teu alcance, em vez de te irritar e produzir cenas de violência verbal, te dedica a fazer exercícios físicos sem que, no entanto, te esforces além do que aguentas.

ÁRIES: Apesar das amarras que dificultam as questões que mais interessam a você, mesmo assim você avançará. Cuide apenas para que esse avanço não seja só em nome seu, mas para o benefício do maior número possível de pessoas.

TOURO: Reunir as pessoas certas para que seus planos vinguem tem se mostrado um desafio além da imaginação. Considere o seguinte, o mundo está num tal estado que seria impossível as pessoas atuarem com serenidade.

GÊMEOS: Agora é seu momento, portanto, não se importe com atropelar um pouco as circunstâncias nem tampouco, talvez, algumas pessoas, porque que seja seu momento significa que você precisa tomar as iniciativas. Ponto.

CÂNCER: Chega uma hora em que não se pode mais dourar a pílula, e as coisas precisam ser ditas com clareza, dando nome aos bois. Muita gente não vai gostar disso, porque preferiria continuar operando na clandestinidade.

LEÃO: Quando a paciência acaba, algo precisa ser feito, porque engolir sapos ou levar desaforo para casa não são opções saudáveis. Porém, tampouco seria o caso de explodir em cenários que não comportariam tal atitude.

VIRGEM: O que as pessoas fazem ou desfazem anda afetando demais os procedimentos do seu destino, por isso se tornou imprescindível que você faça uma boa triagem de relacionamentos, selecionando bem as pessoas com que anda.

LIBRA: Este momento encerra potencialidades muito interessantes, muitas mais das que você seria capaz de administrar nos próximos tempos. Por isso, é imprescindível você selecionar algumas com muito discernimento. É por aí.

ESCORPIÃO: O Universo funciona suprindo necessidades enquanto nossa humanidade prefere funcionar satisfazendo desejos. A diferença entre necessidades e desejos é sutil, requer muito discernimento para ser distinguida.

SAGITÁRIO: Quando a alma não encontra conforto nos lugares habituais nem com as pessoas que outrora teriam brindado com essa condição, então fica nervosa e agitada, como se não soubesse para que lado pegar. Isso passa, certeza.

CAPRICÓRNIO: Evite cair na tentação de entrar em situações hostis, porque mesmo que se muna de razões, a hostilidade entre as pessoas, num dia como hoje, é o prenúncio de condições que, com muita velocidade, sairiam de controle.

AQUÁRIO: Tudo que você fizer em nome de seu conforto e segurança, dadas as condições atuais, tende a dar bons resultados. A única coisa que você deve evitar é ficar esperando que tudo se resolva por si só. Isso vai complicar.

PEIXES: No jogo do destino, você pode ser protagonista ou simples coadjuvante, com sua alma sendo levada e trazida de lá para cá sem eira nem beira. É preferível você assumir o protagonismo e arquitetar seu próprio destino.

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