OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (17/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol e Netuno em conjunção.

Publicado em 17 de março de 2024 às 05:00

Nossa consciência tem de administrar duas realidades simultâneas o tempo inteiro, a realidade do corpo, que se alimenta das forças telúricas, e a realidade da alma, que se apoia no firmamento.

São duas realidades opostas que, com boa administração da consciência, se tornam complementares na vida adulta, mas não há garantia de isso acontecer, porque não é um processo automático, é o resultado de diversos testes e experimentações ao longo da vida e, principalmente, da boa vontade posta em prática no sentido de nos aproximarmos dos ideais que fazem nosso coração arder de vontade de os realizar.

A realidade do corpo, a realidade da alma e a realidade da consciência, essas são as três pedras fundamentais de tudo que existe por aqui e em qualquer lugar do infinito Universo.

ÁRIES: De muitas maneiras, as experiências atuais moldam seu caráter para o preparar a ingressar num futuro completamente diferente daquele que era imaginado até agora. A vida mostra sua força e faz acontecer o necessário.

TOURO: Se para as pessoas está tudo certo e elas incentivam você a seguir em frente, procure começar a calcular quem é que vai pagar a conta do processo de realização, porque, você bem sabe, sempre haverá uma conta. É assim.

GÊMEOS: O destino lhe oferece sensações e pressentimentos para você se orientar e, principalmente, para dar forma aos seus planos. Essa força você deve construir com muito afinco e como resultado da obra de suas mãos.

CÂNCER: Sua alma anda fazendo observações muito importantes sobre a realidade e sobre as pessoas, e essas ficarão registradas num lugar do coração onde, no momento certo, ajudarão a tomar decisões muito determinantes.

LEÃO: Busque as boas companhias, se aproxime àquelas pessoas que se comportam de um jeito que, no mínimo, não puxem seu ânimo para baixo, e que, na melhor das hipóteses, farão de tudo para ajudar você no caminho. Em frente.

VIRGEM: Os frutos serão proporcionais ao empenho com que você tiver cuidado tudo enquanto esses pareciam longe de ser colhidos O que você estiver fazendo agora, em gerúndio, define os resultados futuros. É matemático.

LIBRA: A angústia é inútil e contraproducente para este momento, porque ainda que tudo pareça difícil demais e os resultados fora do seu alcance, é só começar a se movimentar para comprovar que tudo é possível, tudo é realizável.

ESCORPIÃO: Para que você tenha sucesso nas empreitadas em que se envolve agora, é fundamental que suas intenções sejam claras e muito bem definidas, porque se houver qualquer coisa inconsciente em marcha, nada de sucesso.

SAGITÁRIO: Certos ajustes de contas nos relacionamentos precisarão acontecer antes de você colocar em marcha suas intenções, porque para garantir o sucesso desses você vai precisar das pessoas com que há de ajustar contas.

CAPRICÓRNIO: Há tantas coisas interessantes postas sobre a mesa, agora sua alma precisa escolher direito, porque, evidentemente, não haveria tempo para se envolver em todos os caminhos propostos. Escolha com sentimento.

AQUÁRIO: Ir ao encontro do seu futuro é melhor do que você esperar que o futuro aconteça a você, porque, ainda que a primeira opção seja muito mais trabalhosa do que a segunda, ela lhe outorga mais domínio sobre a realidade.