OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (20/10); veja previsões para seu signo

Nossa humanidade percebe a dualidade em tudo, a contraposição do bem e do mal, do certo e do errado, do material e do espiritual e por aí vai a lista infindável de aparentes dualidades e conflitos, mas se esquece de que só é capaz de perceber essa dualidade toda no lugar do terceiro ingrediente da equação, que é a consciência.