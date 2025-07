OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (20/7); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Gêmeos.

ÁRIES: O frenesi com que tudo anda acontecendo precisa ser tratado com sabedoria, porque que aconteçam muitas coisas ao mesmo tempo não é o mesmo que esteja acontecendo o que sua alma precisa. Preserve o bom senso.>

CÂNCER: Dá vontade de sair gritando as verdades, mas isso seria contraproducente. É melhor você continuar apostando no silêncio, porém, também cuidando para que esse silêncio não se transforme em ressentimento.>

LIBRA: O verdadeiro inimigo será sempre nossa própria mente, que nos atormenta com tantas dúvidas e dilemas que parece querer que tudo dê errado. Sua mente é o lugar onde acontecem os problemas, mas também as soluções.>

ESCORPIÃO: Tenha em mente que as pessoas andam transtornadas e, ainda por cima, inconscientes dessa condição, o que faz com que elas se tornem mais agressivas e determinantes do que o habitual, mas totalmente sem rumo.>

SAGITÁRIO: Se as pessoas cometem trapalhadas, é melhor levar na esportiva, porque se você encrencar com elas, não obterá os resultados pretendidos nem tampouco conseguirá aliviar sua ira. Tolerância e compaixão.>

PEIXES: Tenha em mente que haverá discórdias e desentendimentos, se preparando para essas condições com a alma leve e alegre, porque apesar do desconforto, é do meio do conflito que surgirão as boas perspectivas. Em frente.>