OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (27/7); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Virgem.

Não importa quanto tempo requerer, e evolução humana do brutal ao santificado é um fato em andamento, que pode ser tão difícil que nos faz pensar ser um projeto que não deu certo, mas isso só porque nos apegamos aos detalhes que nos ofendem e, inclusive, porque dessa forma revelamos que não estamos satisfeitos com nossa evolução individual tampouco. >

Embora a reorientação da consciência de um estado de brutalidade para o santificado seja inevitável, ela não pode ser forçada, não se pode obrigar ninguém a superar a brutalidade, isso já foi experimentado antes, com resultados desastrosos, porque se impunham métodos ainda mais brutais para lidar com a brutalidade>

Cada um de nós pode, e deve, promover esse processo tratando com respeito, amor compreensivo e solidariedade a todas as pessoas.>

ÁRIES: Fazendo pouco, mas fazendo bem, você vai solucionar coisas que de outra maneira continuariam atazanando sua alma. Não se trata de consertar o mundo inteiro, mas de amarrar as pontas soltas ao seu alcance.>

CÂNCER: De fato, haveria muita coisa para ser conversada, mas para uma conversa acontecer é preciso mais do que muita coisa para dizer, é preciso que haja também pessoas dispostas a ouvir e mudar seus pontos de vista.>

LEÃO: Para sua alma se sentir segura e confiante não é necessária muita coisa, é só respirar fundo e recuperar as visões que fazem seu coração arder de vontade de realizar. Nada disso é caro ou sofisticado, é tudo possível.>

VIRGEM: Em primeiro lugar, planeje direito o que você pretende realizar. O tempo da preparação sempre há de ser muito maior do que o da execução, para que essa seja fácil e não consuma recursos desnecessários. Assim são as coisas.>

LIBRA: Tome um tempo para fazer as devidas reflexões sem medo de encarar as questões mais cabeludas, essas que normalmente você evitaria ou cobriria de justificações. É hora de encarar as verdades da forma mais crua possível.>