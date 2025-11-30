Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Horóscopo de domingo (30/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus ingressa em Sagitário.

  • Foto do(a) author(a) Oscar Quiroga

  • Oscar Quiroga

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 05:00

Ser egoísta é ser medíocre e amaldiçoado, em primeiro lugar porque não há nada de original nem de substantivo no egoísmo, e em segundo lugar porque a atitude egoísta promove malefícios a todas as pessoas, já que é uma distorção do funcionamento do Universo.

Paradoxalmente, as pessoas egoístas empedernidas se convencem de serem superiores às outras, porque sabem levar vantagem e se aproveitarem de tudo e de todos, dando quase nada em troca, ou se alguma troca houver ela será cobrada em algum momento do futuro.

Superior e abençoada é a postura altruísta, que não precisa ser santificada, apenas orientada por um ímpeto natural de respeito, consideração e boa vontade para ajudar e facilitar a vida de todas as pessoas com que nos relacionamos.

ÁRIES: Faça pressão para que tudo aconteça do jeito que você entende que seria o melhor. Ainda que essa pressão provoque alguns inconvenientes, pelo menos sua presença será sentida e respeitada por isso. É tudo um jogo.

TOURO: Há pessoas que sempre encontram um motivo para brigar e discutir, como se isso representasse uma maneira de elas afirmarem suas identidades individuais, mas na prática, só atrapalham e ocupam um lugar desnecessário.

GÊMEOS: Muito esforço para pouco resultado imediato, dá um desânimo diante desse cenário. Porém, não estacione nesse estado de ânimo, porque vai desaparecer diante das novidades que vêm vindo por aí. Muito animadoras.

CÂNCER: Querer fazer parte de um grupo de pessoas é um anseio legítimo, porque agora, neste momento da história da humanidade, o poder individual não será suficiente para dar conta de tudo que acontece. O poder do grupo sim.

LEÃO: As manobras que você pode fazer agora são delicadas e arriscadas, porém, têm o potencial de darem muito certo e, por isso, seria interessante que você se munisse de espírito de aventura e seguisse em frente.

VIRGEM: Toda e qualquer negociação ou acordo há de ser registrado de forma oficial, porque a informalidade seria uma vulnerabilidade que, no futuro, retornaria para decepcionar você Vale a pena cumprir as formalidades.

LIBRA: Você verá, na prática, que as coisas não eram tão assustadoras quanto pareciam antes de você começar a atuar concretamente. Essa tortura interior dos dilemas sempre se resolve com você entrando em ação. É assim.

ESCORPIÃO: As conexões que você anda fazendo atualmente vão render muita coisa no futuro próximo e distante. É preciso acomodar sua visão específica dos objetivos na visão das pessoas que entram agora, para evitar conflitos.

SAGITÁRIO: As certezas são voláteis, mas são certezas mesmo assim. você pode optar por se agarrar a elas enquanto duram, ou leva-las para casa e amadurecer as ideias até o momento em que sua alma se sinta mais segura.

CAPRICÓRNIO: Melhor não inventar onda neste momento, melhor você se agarrar aos planos em andamento e seguir pela linha do cumprimento de sua parte, independentemente de que as pessoas envolvidas façam o mesmo ou não.

AQUÁRIO: Se você não vai ao encontro da vida, a vida virá ao seu encontro. É sempre melhor a gente atuar de forma prática, mesmo que com jeito atrapalhado, porque isso significa ir ao encontro da vida. Esperar nunca dá muito certo.

PEIXES: Uma coisa é querer algo e ficar o tempo todo lutando contra as adversidades que obstaculizam o objetivo, outra diferente é ignorar as adversidades e se focar na conquista do objetivo. Prefira sempre a segunda opção.

Mais recentes

Imagem - “Drag queen” é o novo “blackface”?

“Drag queen” é o novo “blackface”?
Imagem - Maior retrospectiva de Vik Muniz chega a Salvador em dezembro

Maior retrospectiva de Vik Muniz chega a Salvador em dezembro
Imagem - Opinião: Bahia quebra o ciclo da sobrevivência com duas Libertadores seguidas, mas não pode parar por aqui

Opinião: Bahia quebra o ciclo da sobrevivência com duas Libertadores seguidas, mas não pode parar por aqui

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (30 de novembro) alerta 2 signos: sua desconfiança não é à toa, acredite na sua intuição
01

Anjo da Guarda deste domingo (30 de novembro) alerta 2 signos: sua desconfiança não é à toa, acredite na sua intuição

Imagem - Filho de Ivete Sangalo participa de confraternização de Natal em Salvador
02

Filho de Ivete Sangalo participa de confraternização de Natal em Salvador

Imagem - 3 signos têm uma virada poderosa e veem a vida finalmente melhorar no mês de dezembro
03

3 signos têm uma virada poderosa e veem a vida finalmente melhorar no mês de dezembro

Imagem - Touro, Gêmeos, Escorpião e Capricórnio recebem bênçãos muito esperadas do universo neste sábado (29 de novembro)
04

Touro, Gêmeos, Escorpião e Capricórnio recebem bênçãos muito esperadas do universo neste sábado (29 de novembro)