Horóscopo de domingo (5/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Peixes.

  • Foto do(a) author(a) Oscar Quiroga

  • Oscar Quiroga

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 05:00

Os átomos de nossa constituição, tanto formal quanto invisível aos sentidos físicos, foram cozidos na fornalha da génese do Universo, e possuem em sua estrutura inteligência, que é a capacidade de selecionar experiências de acordo ao propósito que lhes é inerente.

Existimos integrados a um propósito inteligente, mas em nossa civilização materialista e cientificista pretendemos ter a comprovação disso para aceitar a realidade, ou talvez porque mediante as provas poderíamos dominar essa força e a utilizar de acordo a nossas pretensões, as quais têm se demonstrado principalmente bélicas.

Só com pureza de intenção e o coração limpo de pretensões escusas conseguimos acessar as potências cosmogônicas e navegar nelas com destreza, serenidade e confiança.

ÁRIES: A convivência é boa, mas de vez em quando é ruim, porque a alma precisa tomar distância e, na solidão do silêncio, reencontrar a essência do propósito, porque é dessa fonte que provém o real sentido da existência.

TOURO: O barulho social pode atrapalhar um pouco, mas é melhor não o evitar, buscando tranquilidade e sossego, porque no meio desse surgirão algumas ideias que, de outra forma, passariam despercebidas. Utilidade social.

GÊMEOS: Apesar de ser hoje um dia teoricamente destinado ao descanso, sua alma poderia aproveitar para adiantar expediente, já que, de acordo aos movimentos estelares, seria possível encontrar foco e facilidade para isso.

CÂNCER: Quanto mais amplo seja seu entendimento sobre tudo que está em andamento, mais livre você será para tomar as decisões pertinentes. A amplitude da mente garante que você inclua e compreenda mais detalhes e nuances.

LEÃO: As suspeitas se acumulam, mas é preciso investigar uma por uma, porque provavelmente um tanto de paranoia se misturou com as pistas que levariam a você reconhecer alguma verdade verdadeira. É necessário investigar.

VIRGEM: Se você tiver demandas que precisam ser atendidas, hoje é um dia interessante para tomar a iniciativa de as colocar sobre a mesa. Pode ser que não sejam atendidas de imediato, mas pelo menos serão ouvidas com atenção.

LIBRA: Hoje é um bom dia para colocar ordem nas coisas e assuntos que sejam tão íntimos e pessoais, que você nunca deixaria outrem pôr a mão. Dedicar-se a fazer arrumação e jogar fora papéis inúteis seria um bom começo.

ESCORPIÃO: Eis um bom dia para você se divertir do jeito que achar mais conveniente, desde que, é claro, sua alma não esteja presa a compromissos que seriam contrários à liberdade necessária para se divertir do seu gosto.

SAGITÁRIO: De uma forma ou de outra, é necessário colocar ponto final nesses assuntos que se alastram sem solução, e que são antigos. Não que hoje, num curto tempo, desse para fazer isso, mas qualquer iniciativa valerá.

CAPRICÓRNIO: A diversidade de assuntos que poderiam ser administrados hoje acaba distraindo a alma, o que não é nenhum pecado, dado ser domingo. Porém, se você quiser se focar em algo específico, escolha algo simples. É por aí.

AQUÁRIO: Cuide dos seus interesses, mas também cuide para que no cuidado dos seus interesses você não atropele os interesses das pessoas com que se relaciona, porque o melhor cenário possível é quando todo mundo se dá bem.

PEIXES: Agora é bom você dar forma concreta às suas ideias, mesmo que esse movimento não seja definitivo e você ainda tenha de dar muitos retoques. Pode ser algo pessoal, íntimo ou profissional. Dar forma é preciso.

