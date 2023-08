Horóscopo de domingo (6/8); veja previsões para seu signo

Enquanto a pulsão de autopreservação de tua individualidade continuar sendo mais alerta e forte do que a pulsão que te leva a unir forças com as pessoas que te servem de referência, consolidando o espírito grupal, continuarás também trilhando o caminho da carência, onde tudo é difícil e árido, onde cada dia é uma luta ladeira acima.



Tua individualidade tem o exato valor dos laços de cooperação e fraternidade que consolides e sustentes, e teu valor individual diminuirá na mesma medida em que teus relacionamentos sejam áridos, pautados por interesses, sem haver qualquer traço de amizade real ou de fraternidade solidária, portanto, toma as iniciativas pertinentes para conquistar o verdadeiro valor, aquele que significa progresso material e espiritual, porque ou esses andam juntos, ou está tudo perdido.