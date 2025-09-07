OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (7/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Cheia em Peixes eclipsada pela sombra da Terra

Oscar Quiroga

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 05:00

Observa e comprovarás que a Lua Cheia provoca transtornos subjetivos e objetivos em nossa humanidade, que não devem ser tidos como mero efeito das forças gravitacionais, porque se assim fosse não teria de haver transtorno algum, apenas uma intensificação da atividade.

A Lua Cheia não é a causa dos transtornos, mas nossa recusa em sermos integrantes de um conjunto amplo e sofisticado de acontecimentos objetivos e subjetivos que, mensalmente, quando acontece o fenômeno, atinge seu ápice, e como nós fingimos que não fazemos parte de algo maior, e teimamos em ignorar isso para nos dedicarmos ao nosso bem particular, temos como resultado os transtornos.

O antídoto é simples, durante as Luas Cheias renunciarmos temporariamente ao bem particular para nos dedicarmos ao bem comum.

ÁRIES: Quando você olha algo que lhe interessa e parece fácil de reproduzir, é porque essa pessoa treinou até se tornar destra nesse exercício. O treinamento e o uso de instrumentos é fundamental. Procure os seus.

TOURO: Entre a satisfação dos seus desejos particulares e a busca do bem comum de todas as pessoas envolvidas em qualquer parte do caminho, aí se estabelece a tensão que sua alma terá de resolver da forma mais sábia possível.

GÊMEOS: Com toda essa energia de Vida circulando pela sua alma na forma de ideias e sentimentos, só resta uma saída saudável, dedicar o máximo de tempo a formalizar as coisas, produzindo, trabalhando, se expondo. Em frente.

CÂNCER: Observe bem o cenário e como anda o ânimo das pessoas antes de se lançar a fazer propostas, ou mesmo a comentar abertamente seus planos. Manter segredo sobre seus movimentos principais ainda é a melhor pedida. É assim.

LEÃO: A medida de segurança que deixaria sua alma confortável com tudo que anda acontecendo talvez seja ampla demais, impertinente para o momento atual. Porém, continue buscando essa medida de segurança. Ela está por aí.

VIRGEM: Se as pessoas ao seu redor andam irritadas, seu maior objetivo será se blindar disso, para não se contaminar com essa toxina. As pessoas ficam tensas porque não sabem administrar a energia que circula na Lua Cheia.

LIBRA: O que fazer com todos esses sentimentos misturados na vida interior? Por enquanto, nada! Porque tudo isso vai passar, e se você tomasse uma iniciativa agora perceberia que se precipitou. Melhor esperar.

ESCORPIÃO: Antes de se lançar na louca corrida de satisfazer suas pretensões, procure analisar bem o cenário, tentando perceber se essa corrida busca satisfação particular apenas, ou se beneficiará outras pessoas também.

SAGITÁRIO: A melhor perspectiva para o momento é você se envolver em alguma atividade produtiva que, como resultado, traga mais exposição e projeção. Faça o que estiver ao seu alcance para aproveitar este momento. Em frente.

CAPRICÓRNIO: A pretensão de ter argumentos que convençam as pessoas a se unirem a você esbarra na realidade de que ninguém muda de opinião espontaneamente, diante de argumentos convincentes. Só muda de opinião quem quiser.

AQUÁRIO: Para você não enfiar os pés pelas mãos será necessário ter muita clareza a respeito dos objetivos que pretende conquistar, porque se houver dúvidas e dilemas demais, a oportunidade passará em brancas nuvens.