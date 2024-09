OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (8/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio em quincunce com Netuno e Plutão.

Respirar fundo, adotar um semblante sereno, mimetizado com o cenário, sem se defender nem cair na tentação de vociferar também tentando denunciar o absurdo da situação, e talvez de vez em quando fazer alguns gestos discretos de compreensão da loucura alheia, aguardando que o fel raivoso dessa pessoa se esgote.

ÁRIES: Não vai ser do seu jeito, mas vai ser de um jeito que não deixará saudades por não acontecer da forma com que sua alma imaginava. Mantenha seu coração e mente abertos ao que der e vier, porque dará e virá muita coisa.

GÊMEOS: Você comprovará o quanto foi inútil ter gastado tanta energia em preocupações que se mostraram infundadas, e isso há de servir para, no futuro, você encurtar dramaticamente o tempo gasto nesse exercício da preocupação.

CÂNCER: Todo dia é uma nova surpresa, todo dia vem uma informação que comprova que o futuro no qual nossa humanidade anda ingressando não tem referência alguma em nada do que já foi experimentado. Às vezes, isso dá medo.

LEÃO: Nem tudo está no devido lugar que você adoraria, mas isso não significa que esteja tudo errado. Sua alma precisa ampliar o conceito de tempo envolvido para que tudo retorne ao lugar desejado, pois, isso é inevitável.

VIRGEM: Esse aperto que dá na barriga provocado pelo medo de não dar conta do recado, se mostrará fútil e inútil. Mantenha a presença de espírito e se convença de que já possui tudo que precisa para seguir em frente.

LIBRA: A vida deve ser levada a sério, mas não ao ponto de o coração se endurecer e enrijecer, porque isso faria com que você se comportasse com um rigor que afastaria as pessoas que são necessárias aos seus empreendimentos.