OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (9/2); veja previsões para seu signo

Data estelar: Marte e Saturno em trígono.

É domingo e no mundo cristão e ocidental é dia de descanso, mas não para todos, porque inúmeras pessoas trabalham prestando serviços e elas aproveitarão melhor o dia de hoje, que é auspicioso aos que produzem e um tanto nervoso e agitado para os que tentam descansar. >

Nossa humanidade, com sua lendária criatividade, foi inventando artifícios que a desconectaram dos ritmos biológicos e cósmicos que preservam a saúde física e psíquica, e tenta compensar sua descompensação artificial com suplementos, exercícios físicos e entretenimento, mas como o buraco é subjetivo, é malsucedida nas suas tentativas.>

TOURO: É insuficiente que as pessoas saibam o que precisam fazer, porque nada indica que se motivem a continuar em ação, ao contrário, se dispersam e buscam entretenimento nas telas dos celulares. Uma pena isso acontecer.>

GÊMEOS: Descansar é bom, porém, descansar quando a alma sabe que é oportuno se movimentar de forma prática para resolver as questões que no passado já foram procrastinadas, aí a coisa muda de cara. Nem sempre é bom.>

CÂNCER: Aquilo que você tinha vontade de fazer, mas até agora não encontrou oportunidade, agora é quando você tem a chance. Procure, no entanto, que suas ações beneficiem de alguma forma as pessoas com que convive.>