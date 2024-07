OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (10/7); veja previsões para seu signo

O mesmo bisturi que salva uma vida é também o que pode ser utilizado como arma mortífera, porque o destino humano não depende da forma nem natureza dos objetos, mas da qualidade do sujeito que os utiliza.

É tentador o convencimento de que nossa humanidade seja o resultado da influência do meio ambiente, dos fatos que a moldam ao longo da existência, mas apesar de ser essa uma meia verdade confortável, que nos transforma em objetos impressionáveis, a outra metade da verdade consiste em sermos sujeitos de nossos próprios destinos.

Só que, essa outra metade da verdade é uma mágica existencial que não acontece por si só, nenhum de nós se transforma em sujeito do próprio destino por inércia, mas como resultado da firme vontade de deixarmos de ser joguetes da natureza e assumirmos as rédeas do destino.