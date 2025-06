HORÓSCOPO

Horóscopo de quarta (11/6); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Cheia em Sagitário

Oscar Quiroga

Publicado em 11 de junho de 2025 às 05:00

Se não houvesse alternativa a sermos o resultado dos processos implacáveis do Inconsciente, nenhum de nós seria uma alma buscadora, alguém que, apesar dos tormentos e sofrimentos repetitivos da psique humana, se lança à aventura de viver em busca de algo mais.>

Acontece apenas que podemos até ser tomados pelo espírito de aventura, mas se não nos levantamos e fazemos algo prático nesse sentido, continuamos presos ao Inconsciente, que nos conduz a um futuro repetitivo, no qual não temos outra alternativa que sofrer.>

Por isso, em nome de tua evolução e saúde psíquica, nunca deixes passar um dia de tua existência sem que, em algum momento, tomes uma atitude prática para experimentar algo que seja diferente do que a implacável rotina de sofrer os tormentos psíquicos.>

ÁRIES: Nada é fácil, essa é uma afirmação radical que, com certeza, não é fiel tradução da realidade. Há muita coisa fácil e simples, ao alcance da mão de qualquer pessoa que, com boa vontade, se lance à aventura da vida.>

TOURO: Vale a pena reservar bastante tempo para refletir sobre o que você andou fazendo, suas reações diante dos acontecimentos e, também, as iniciativas, bem-sucedidas ou frustradas, que você andou tomando. Reflexão.>

GÊMEOS: Nem tudo está sob seu controle, mas tampouco tudo está descontrolado. Se você fica se preocupando com o descontrole, perderá de vista tudo que está ao seu alcance fazer para que as coisas continuem bem.>

CÂNCER: Boas pessoas circulam por aí, mas andam misturadas com aquelas, que não são tão boas assim, para não dizer que são ruins mesmo. Discernimento é a faculdade mental que ajudará você a selecionar direito as pessoas.>

LEÃO: Entre o que você expõe e aquilo que você guarda em segredo há de haver uma sintonia muito fina, porque mantendo tudo sincronizado, você seguirá de acordo com estratégias e planejamentos muito difíceis de serem contrariados.>

VIRGEM: O bom entendimento entre as partes é o que mais alegria produz nas pessoas, mas ao mesmo tempo, é raro que as pessoas se entendam. Não deveria ser assim, por isso, é bom aproveitar cada raro momento de entendimento.>

LIBRA: Sempre restará uma ponta de dúvida sobre se as ações empreendidas foram as melhores ou se você deveria ter esperado mais. Não importam as dúvidas, agir a despeito delas é o que de melhor sua alma pode fazer agora.>

ESCORPIÃO: O quanto você ajudar as pessoas será o mesmo tanto que você receberá ajuda, talvez não diretamente das pessoas que você ajudou, mas através dos labirintos misteriosos com que a vida opera. Confie no mistério.>

SAGITÁRIO: O panorama é complexo, mas é para o enfrentar com sucesso que sua alma é dotada de inteligência e capacidade de selecionar o certo do errado. Evite se assustar com a complexidade, a aceite como um desafio, isso sim.>

CAPRICÓRNIO: O que for bom para as pessoas de seu círculo de relacionamentos, com certeza também será bom para você. Nesta parte do caminho é propício você agir em nome do bem-estar dessas pessoas. Isso vai ajudar.>

AQUÁRIO: Enquanto não houver certeza absoluta a respeito de nada, o melhor que você pode fazer é se movimentar dentro de um terreno seguro, fazendo pouco, mas fazendo bem, prestando carinhosa atenção a cada movimento.>