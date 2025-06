COLUNA DO MARROM

A cantora e atriz baiana, Emanuelle Araújo estreia musical interpretando Clara Nunes

O espetáculo será apresentado primeiro em Belo Horizonte e em seguida no Rio de Janeiro

Osmar Marrom Martins

Publicado em 12 de junho de 2025 às 06:00

Emanuelle Araújo Crédito: Divulgação

Bloco Frenesi deve retornar no Carnaval de 2026

Mais uma novidade para o Carnaval 2026. Está sendo articulada nos bastidores a volta do Bloco Frenesi que fez muito sucesso nos anos 1980 quando foi fundado pelo saudoso Ademar Furta-cor e Ricardo Chaves. Eles lançaram na mesma época a música que levava o nome do Bloco e fez muito sucesso. A nova atração será divulgada brevemente.



A querida e talentosa cantora e atriz baiana, Emanuelle Araújo, dá mais um passo em sua vitoriosa carreira. Após duas temporadas em São Paulo e Fortaleza, o musical Clara Nunes a Tal Guerreira retorna em nova temporada. Dias 18, 19 e 20 de julho no Palácio das Artes em Belo Horizonte e dia 7 de agosto estreia na Cidade das Artes no Rio de Janeiro. A idealização é de Vanessa da Matta, argumento, direção e encenação de Jorge Farjalla. Agora é torcer para que o espetáculo venha para Salvador. Clara Nunes, a mineira mais baiana do samba sempre teve um fã clube gigante na nossa terra e cantou alguns sucessos que faziam referência à Bahia. E com certeza, Emanuelle dará conta do recado. Na foto Emanuelle está com a bandeira da Escola de Samba Portela, uma paixão de Clara.

Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Manerva são atrações do Festival Conexão Paraíso

Geraldo Azevedo e Elba Ramalho Crédito: Americo Nunes

O Festival Conexão com o Paraíso chega à sua 4ª edição em 2025 na Praia do Forte. O evento será realizado nos dias 14 e 15 de novembro no Castelo Garcia D'Ávila e 16 na vila, prometendo três dias de música, celebração e experiências inesquecíveis. O line-up deste ano mistura nomes consagrados da música brasileira com artistas que vêm se destacando nas novas gerações. No dia 14, sobem ao palco o trap do Teto, a banda de reggae-pop Maneva e o grupo de pagode Atitude 67. Já no dia 15 (feriado da Proclamação da República). A noite começa com o grupo Monarka, seguido de um encontro histórico entre Geraldo Azevedo e Elba Ramalho, dois ícones da música popular brasileira, e se encerra com do o cantor baiano Jau. Batifun fará uma apresentação gratuita no dia 16, na vila.

Armandinho Macêdo no Festival Brasil e Latino em Tóquio, no Japão>

Armandinho Macêdo levará o show Chame Gente para a 18ª edição do Festival Brasil e Latino que acontece dia 20 de julho, em Tóquio, como parte da celebração dos 130 anos de amizade entre Brasil e Japão. O filho de Osmar Macedo aproveita para celebrar os 75 anos do trio elétrico inventado por seu pai e Dodô, além dos 40 anos da Axé Music. Armandinho, um virtuoso na guitarra baiana, já foi quatro vezes indicado ao Grammy Latino e levou o prêmio em 2021 com a banda A Cor do Som, da qual ele faz parte.>

Armandinho Macêdo Crédito: Divulgação

Tum Tum Tum>

1 - O artista Tom da Bahia, natural de Itabuna e morando há muitos anos em Paris anuncia agenda de shows em julho, na capital francesa. No dia 14 na Associação Gol de Letra, fundada pelo ex-jogador da seleção brasileira Raí. No dia 21 ele será uma das atrações da Fête de la Musique. No dia 24/06 é a vez do artista agitar os espectadores da arena de Roland Garros, onde acontece um dos mais disputados torneios de tênis do mundo.

2 - Na sexta-feira, 21 de junho, o São João de Jequié recebe quatro atrações no palco principal. Dorgival Dantas, Calcinha Preta, Murilo Huff e a banda Luarada comandam a segunda noite do evento, que segue até o dia 24 com entrada gratuita. Conhecido como "O Poeta", Dorgival Dantas tem músicas gravadas por nomes como Jorge e Mateus, Flávio José, Alexandre Pires e Michel Teló.