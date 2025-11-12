OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (12/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio e Marte em conjunção.

Oscar Quiroga

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 05:00

Se tua alma foi contaminada por alguma perturbação, por uma espécie de comoção interna que não te permite enxergar com serenidade as pessoas, o mundo e os relacionamentos, e tudo te parece fora do lugar, a realidade te dá estranheza, é porque tua percepção rasgou o véu da realidade aparente, e ainda não sabe o que fazer com isso.

De certa maneira, isso te brinda com a inefável certeza de tua alma ter sido tocada pela mão da Vida e, assim, tua presença adquire um aspecto único, mesmo que essa glória signifique teu sofrimento diário.

Agora, a questão que fica a respeito disso tudo é: tu queres renunciar a esse estranho estado de Graça, que se experimenta às avessas, como sofrimento? Até que ponto pretendes anular essa experiência? Tu queres mesmo ser normal?

ÁRIES: A liberdade não é a extinção dos obstáculos e limitações. A liberdade é a atitude que você toma para transcender os obstáculos e limitações até chegar o momento em que essas condições não tenham mais nenhum valor.

TOURO: Enquanto as suspeitas aumentam e não há diálogo claro e sincero para ver como são as coisas realmente, sua alma terá de continuar administrando uma emoção que vai se cozinhando e que pode explodir a qualquer momento.

GÊMEOS: As demandas que as pessoas fazem podem até ser legítimas, mas chegam numa hora em que sua alma precisa de mais espaço, de mais liberdade e, por isso, são indigestas. Isso vai passar, não precisa haver conflito nenhum.

CÂNCER: Seria melhor que tudo estivesse em ordem para você se dedicar a outras coisas, porém, a rotina anda requerendo sua atenção. Melhor não se irritar com isso, porque organizar as coisas básicas nunca será perda de tempo.

LEÃO: Administre com sabedoria essa vontade louca de pegar outro caminho diferente do atual, criando uma reviravolta que, com certeza, ninguém vai entender, porque as pessoas não têm acesso aos seus dilemas interiores.

VIRGEM: Começar tudo de novo não seria má ideia, apesar de pesarem todos os investimentos feitos até agora. Melhor começar tudo do zero do que continuar investindo para reformular o que, na prática, continua sem funcionar.

LIBRA: Procure ser firme sem, no entanto, que sua atitude pareça agressiva nem muito menos ofensiva. É uma manobra bastante complexa, mas é possível atuar com firmeza sem pisar no calo de ninguém. É hora de fazer isso.

ESCORPIÃO: Dá vontade de investir em novas aventuras, mas é preciso amadurecer todas as ideias antes de se lançar loucamente em qualquer direção, porque muitas coisas que parecem atraentes agora, depois não o serão.

SAGITÁRIO: Agora é quando sua alma perde a paciência e bate na mesa, demandando a atenção devida. Talvez a manobra saia bem, talvez não, é impossível prever com certeza os resultados. Você está à sua própria sorte.

CAPRICÓRNIO: Os sentimentos viscerais precisam ser contidos nesta parte do caminho, porque os sacrificar em nome de objetivos maiores e mais nobres dará a você margem de manobra mais ampla para conquistar suas pretensões.

AQUÁRIO: Seria melhor que tudo fosse feito com calma e serenidade, mas parece que esse cenário anda distante de acontecer. Por enquanto, você vai ter de se adaptar a esse estado alterado de coisas e fazer o melhor possível.